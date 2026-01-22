川普赴世界經濟論壇對決歐洲...狠嗆二戰沒美國守住格陵蘭「你們可能都在說德語」

美國總統川普昨（21日）赴瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（WEF），在現場發表談話直提格陵蘭戰略位置的關鍵性，並指是因為二戰美國出手護下格陵蘭，歐洲才有今天，不然「他們可能都在說德語，或許還有一點日語」。川普也直言，說美國是為了稀土，那根本不是理由，要挖格陵蘭稀土還要穿透數百英尺的冰層，會需要那塊地完全是國家和國際安全的戰略考量。

川普發表演說時表示，自己對格陵蘭人和丹麥人都是真心非常尊重，但每個北約盟國都有義務保護自己的領土安全，而事實上，除了美國，沒有其他國家或組織有能力保衛格陵蘭。他直言，美國的強大遠超眾人想像，兩週前在委內瑞拉發生的事情就可見一斑。

川普提到，這種事大家已經二戰時經歷過了，當時丹麥僅撐了6個小時就被德國擊垮，完全沒有能力自保，或是保護格陵蘭；美國被迫派出軍隊去格陵蘭，那是美國認為須要盡的義務，他們最後守住了，付出很大的代價，不過敵人一點機會也沒有，丹麥自身也清楚那點。



川普表示，美國等於是為了丹麥在格陵蘭建立軍事基地，為丹麥作戰，他們不是為了其他國家而戰，只是為了守住丹麥的土地。他表示：「一大片漂亮的冰，嚴格來說稱不上是土地，只是一大塊冰，但我們守住了格陵蘭，阻止敵人侵略我們這個半球，這麼做一方面也是在自我保護。」



川普開嗆，戰爭結束後美國大獲全勝，如果沒有我們，今天他們可能都在說德語，或許還有一點日語。他說，美國戰後把格陵蘭還給丹麥，「我們做了一件非常笨到不可能去做的事，真的還回去了」，結果他們現在如此不知感恩。



川普表示，格陵蘭幅員遼闊，幾乎沒什麼人居住和開發，毫無防備坐落在美國、俄羅斯和中國三個強國正中央的關鍵戰略位置，「當時我們把它還給丹麥時，它還沒現在重要，那時情勢跟今天完全不一樣。」



對於外界稱美國貪圖格陵蘭的自然資源，川普表示，很多人總說格陵蘭有多少礦產，尤其是稀土，格陵蘭根本沒什麼稀土可以挖，要從格陵蘭挖到這些礦物，得先穿透幾百英尺厚的冰層，因此稀土不是需要格陵蘭的理由，美國需要格陵蘭是因為國家和國際上的戰略考量。

