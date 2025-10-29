川普赴韓出席APEC！傳黃仁勳已落地將會南韓財閥

川普抵達韓國出席APEC高峰會。（圖／美聯社）





川普抵達韓國出席APEC高峰會，剛結束GTC演講的輝達執行長黃仁勳也傳出已經抵達韓國，要陪川普一起搞外交，不只如此他還預告會宣布多項投資重大消息，接下來預計將展開鐵人行程，除了表定演講外還將與南韓財閥三星、SK海力士等等高層會面。

2025年南韓APEC這場一年一度的盛事，一共聚集了21個經濟體，全部來共襄盛舉，而美國總統川普29號也正式抵達韓國。川普抵達韓國出席APEC高峰會，除了眾所矚目的川習會之外，剛在美國華府GTC結束演講的黃仁勳，也要到韓國陪著川普一起搞外交，儼然變成川普出國必備的隨行大使。

外媒CNBC記者：「總統川普和中國國家主席習近平，將於週四在韓國舉行貿易會談，猜猜誰也要去韓國？黃仁勳也會到場。」黃仁勳也透露，有多項消息會在韓國宣布，且川普也都知道是什麼內容，似乎暗示著都是有利於美國，據了解宣布的內容，包括輝達將跟三星電子，現代汽車SK集團等，多家韓國企業合作，共同投入AI工廠投資計畫，就連韓國媒體都很期待。

韓國官方媒體：「黃仁勳會影響我們的AI科技，還有我們的科技公司CEO，像是三星LG，我相信黃仁勳會跟他們擴大合作。」黃仁勳這趟韓國行，也引起韓國財閥集團領袖們關注，就像看到「金主來了」都想見黃仁勳一面，積極邀請他出席各項活動，傳出30日晚上黃仁勳會出席財閥晚宴，跟三星集團會長李在鎔，現代汽車集團會長鄭義宣共進晚餐，討論半導體自駕與機器人的AI應用，以及未來合作方向，30日或31日還要去首爾，看三星跟SK海力士的總部，行程滿檔，至於行程結束後，會不會來到台灣，黃仁勳則語帶保留。

輝達執行長黃仁勳：「我不能告訴你們，或許答案就是我一直都很愛去台灣，那總是讓我感到快樂，我很期待去台灣。」

在APEC結束前，黃仁勳也將在31日發表主題演說，究竟會發表什麼內容，外界也都相當關注。