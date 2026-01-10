川普超愛格陵蘭「台灣人能置產」？專家曝難處：嚴格限制這類人

美國總統川普多次對外宣稱想得到格陵蘭，甚至不排除動用武力，那台灣人能趁機買下格陵蘭的房產嗎？對此，房產專家何世昌直言，「嚴格來說，不能」，格陵蘭議會近日還新修訂法案，嚴格限制外國人取得當地房地產，且丹麥格陵蘭島大部分土地都是國有地，私人土地數量相當少，在格陵蘭真的只是「買房子」，土地必須依附在房屋一併轉讓。

何世昌9日在臉書粉專發文表示，格陵蘭土地的設定期限，普遍長達30年以上，甚至是無期限。因此表面上民眾無法擁有土地，但多數情況下，土地可以長期、乃至於永久租賃，若無特殊情況通常不會被政府收回。他進一步指出，當地政府為了保護環境，建築法規相當嚴格，所有建築必須按照申請圖面來蓋，但凡變更任何一個格局，或者想增建露台、車庫，都必須獲得官方核准才能夠進行。

何世昌提到，川普當選後放話要取得格陵蘭，在當地引發反彈，格陵蘭議會於2025年11月13日通過一項新修訂法案，嚴格限制外國人取得當地房地產；若非丹麥公民想在格陵蘭買房，需先取得永久居民身份，接著連續2年繳納稅金，才能夠購入房產，新法在2026年元旦起已經正式實施。若不是丹麥公民、且未取得永久居民又想買房，此類特殊情況需經政府個案核准才能購買。

他補充，根據Redfin的數據顯示，格陵蘭房價中位數約為22.6萬美元（約台幣714萬），每平方英尺銷售價格中位數為194美元（約台幣6100元）。他也調侃，「如果去買一間房子，川普真的每人發300萬元收買金，那房子幾乎等於白送，是不是計畫通？」

