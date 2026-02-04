川普跟哥倫比亞總統結束隔空互罵 首次會面融洽聚焦掃毒

哥倫比亞總統裴卓在X平台分享與川普的合照，以及川普寫的字條「我愛哥倫比亞」。（取自X@petrogustavo）



美國總統川普與哥倫比亞總統裴卓3日在白宮首次會面。會後，兩人表示，見面氣氛融洽，一掃外界擔憂意識形態截然不同的兩位領袖，在歷經近幾個月的隔空互罵之後，是否能化干戈為玉帛，針對掃毒等事項進行討論。

路透社報導，白宮這次迎接裴卓（Gustavo Petro），並沒有擺出給一些外國領導人的大場面，也不允許媒體進入川普（Donald Trump）和裴卓長達2個小時的會談。會談結束後，川普跟裴卓也沒有清楚提到具體的協議，但對這次會面都給予正面評價。

被問到是否針對毒品從哥倫比亞流入美國一事達成協議，川普表示，兩人正為此努力，「我們正在努力。我們處得非常好。他跟我算不上那種最好的朋友，但我不會覺得被冒犯，因為我從沒見過他。我根本不認識他」。

會晤結束後，裴卓在社群平台X發表一張照片，顯然是川普的手寫，「古斯塔瓦（裴卓的名字），莫大榮幸，我愛哥倫比亞」，還有一張兩人握手微笑的照片。

裴卓向哥倫比亞電台Caracol表示，「我透過媒體和社群平台認知或看到與我的想法矛盾的東西，在那裏（白宮）並沒看到。我認為這些比較是跟官員的矛盾，而非跟他（川普）」。

根據美聯社，裴卓表示，川普送他一頂印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的紅帽，他希望把America後面加一個s，變成「Make (the) Americas Great Again」，意指讓美洲再次偉大，指的是北美和南美在經濟、文化和歷史上的聯繫。

針對兩人會談的內容，裴卓表示，請求川普協助逮捕哥倫比亞境外的大毒梟，斡旋哥倫比亞與鄰國厄瓜多的外交紛爭。厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）是川普的忠實盟友。川普也承諾會打電話給諾波亞。

川普則稱，兩人正在商討制裁方案，但並未透露更多細節。裴卓本人其實也在去年10月被美國列入制裁目標，理由是與毒品交易有關，但裴卓本人否認指控。

川普曾罵裴卓「病態男人」 裴卓批逮捕委內瑞拉總統是「綁架」

在兩人會面之前，左派的裴卓一直批評立場保守的川普，稱川普是「種族滅絕的幫兇」，還直言美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛根本是綁架。裴卓是反帝國主義的游擊隊出身，在2022年當選總統。

川普在去年10月，批評裴卓是「非法毒品領袖」，但並未提出任何證據。而在1月，他又指控哥倫比亞未能控制毒品交易，考慮對哥倫比亞採取軍事行動。他在2月還稱，「哥倫比亞由一個喜歡製造古柯鹼並賣到美國的變態男人統治。我告訴你，他不會幹太久」。

不過在1月，兩人曾經通過電話，之後雙方都稱很「正面」，兩人關係意外出現和緩。川普2日向記者表示，裴卓近日語氣改變，暗示在馬杜洛事件後，裴卓已經變得更加順從。

哥倫比亞是全球最大的古柯鹼成分古柯的生產國，該國境內還有數個被美國認定的恐怖組織，且在過去30年來，也是美國的堅實盟友，兩國一直合作共同合作打擊毒販、對抗叛亂組織，促進農村經濟發展。

不過，川普在加勒比海河東太平洋地區集結美軍，對涉嫌走私毒品的船隻進行前所未有的致命打擊，導致兩國關係陷入緊張。根據美聯社，川普已下令執行36次打擊行動，至少已經造成126人死亡。

