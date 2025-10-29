川普跟習談3小時！談台機率增？幕僚要川普勿「曖昧站隊」

美國總統川普抵達南韓參加APEC峰會。（圖／美聯社）





美國總統川普抵達南韓參加APEC峰會，重頭戲就是明天登場的川習會。川普表示將與中國國家主席習近平進行3小時的會談，之後就打道回府。川習如果談這麼久，台灣議題端上檯面的機率恐怕大增，雖然川普刻意淡化說台灣就是台灣，沒甚麼好談的，但傳出川普的幕僚憂心他太想和中國達成貿易協議，已經勸他不要太迎合北京。

美國總統川普：「明天我將與習近平會面，許多人都非常關注，我相信我們將帶來一個讓所有人都感到振奮的結果。」赴南韓參加APEC，川普主動提到全球都很關注的「川習會」，而中國官方終於也證實。

廣告 廣告

中國外交部發言人郭嘉昆：「此次會晤兩國元首將就事關中美關係的戰略性，以及共同關心的重大問題深入溝通。」但川習會到底會不會觸及台灣問題。

美國總統川普：「習近平可能會想問台灣，但也沒什麼好問的，台灣就是台灣。」川普之前強調，見到習近平必談台灣議題，如今感覺又刻意淡化，到底談不談也讓大家懸著一顆心。

美國總統川普（10.28）：「我要恭喜黃仁勳，因為他真的很了不起，他是個出色的人，聰明的人，我10/29要與他會面。」點名要黃仁勳來韓國見面，畢竟黃仁勳的晶片可是攸關中美競爭，預料可能會是川習會議題之一，但難不成黃仁勳將擔任川習會的見證人嗎。

輝達執行長黃仁勳：「我對川習這次會面，沒有任何特定期待，但我對川普總統為美國談成好協議的能力有100%的信心，無論他決定怎麼做只要是符合美國最大利益的，我都全力支持。」黃仁勳口風很緊未正面回應，但若真在「川習會」現身，代表他在川普心中很有份量，也成了穿梭中美之間的「紅頂商人」。

而美國對台向來搞模糊政策，NBC獨家報導幕僚都很擔心川普為了達成貿易協議，而迎合北京，不論是說得更白，像是由美國不支持台獨，變成「反對台獨」或以更曖昧的語言，重新詮釋美方立場，。

國安局長蔡明彥：「台灣的議題有列為川習會，正式要討論議題的話，我們相信美方的相關幕僚作業，也會把美方對於台灣問題的基本立場，來提供給川普總統做必要的表述。」台灣緊盯川習會，國安局長強調台美之間溝通歷來十分順暢，一切就等川習會正式登場才會明白。