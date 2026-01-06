川普跨境抓捕馬杜洛是否違法 美眾議院議長回應了

美國國會參眾兩院領袖1月5日表示，總統川普政府針對委內瑞拉實權領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子發動的軍事行動，將兩人押解至美國面對聯邦毒品相關指控，屬於總統職權範圍，並不需要事前取得國會授權。此一說法，隨即在國會內部引發關於憲法權力分際的激烈交鋒。



根據《國會山報》報導，行動展開後，白宮已向國會主要領導層進行通報，對象包括眾議院議長麥克．強生（Mike Johnson）、眾議院少數黨領袖哈基姆．傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）、參議院多數黨領袖約翰．圖恩（John Thune）、以及參議院少數黨領袖查克．舒默（Chuck Schumer），同時也通知了參、眾兩院情報委員會的主席與資深成員。



眾議院議長：僅需在事後向國會通報



民主黨國會議員對此行動提出強烈質疑，認為政府未經國會同意即動用軍事力量，已牴觸美國憲法第一條所賦予立法部門的宣戰權。部分民主黨人士指出，即便行動對象是遭美國通緝的外國領導人，若涉及跨境軍事部署與武力使用，仍應接受國會監督與授權。

不過，眾議院議長強生當天對媒體表示，這項行動的法律依據來自憲法第二條，該條文授權總統在必要時採取行動，以保護美國人員免於「實際或迫在眉睫的攻擊」。他強調，此次行動並非宣戰行為，而是總統行使憲法賦予的核心職權，因此僅需在事後向國會通報。

《國會山報》引述強生說法指出：「這項行動不需要國會事先同意或授權，只需要通知國會即可。」他並未透露白宮是在行動前或行動後的何時完成通報，但重申相關程序符合憲政架構。

參議院多數黨領袖圖恩則表示，他對白宮提供的通報內容感到滿意。他坦言，自己並未在行動前獲得通知，但認為在高度敏感且攸關任務成敗的情況下，事前廣泛告知國會並不明智。「在真正關鍵且高度敏感的任務上通知國會，本來就存在風險，這也是我可以理解的地方。」圖恩說。

魯比歐：懸賞卻從未真正執行有什麼意義



美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前也公開為行動性質辯護，強調這次行動「本質上是一項執法任務」。他指出，美國司法部早在拜登政府時期，便對馬杜洛祭出高達2500萬美元的懸賞，指控其涉及重大毒品犯罪。

魯比歐直言：「既然懸賞緝捕他，卻從未真正執行，那又有什麼意義？」他形容，過去僅是發布通緝令與高額懸賞，外界普遍不認為美國會付諸行動，而這正是川普政府與前任政府的差異所在。魯比歐說：「做一張寫著5000萬美元懸賞的通緝海報很容易，但真正困難的是採取行動，而這一次，行動確實發生了。」

在軍事層面，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，行動期間動員超過150架美軍飛機，包括轟炸機、戰鬥機、情報偵察機與旋翼機，並與美方撤離部隊協同執行任務，以確保行動安全與人員撤出。

魯比歐在1月3日的另一場簡報中也表示，這類行動「本來就不可能事先通知國會」，否則將嚴重危及任務安全與參與人員的性命。

然而，民主黨方面並未接受白宮與共和黨領袖的說法。眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯反駁，這次行動「絕非單純的執法行動」，而是一項具備戰爭性質的軍事行為。他指控政府刻意以執法之名，掩蓋動用軍事力量的事實。

左翼：與回應美國大型石油企業利益有關



「這是在誤導美國人民。」傑佛瑞斯對媒體表示，「這是一項前所未有的軍事行動。沒錯，馬杜洛確實是一名獨裁者，也不是委內瑞拉合法的國家元首，但這並不代表美國可以繞過憲法程序。」

傑佛瑞斯進一步指出，委內瑞拉的未來應由委內瑞拉人民自行決定，而非由白宮高層或美國內閣官員主導。他直言，川普政府在國內治理上爭議不斷，卻試圖以強勢對外行動塑造領導形象，令人質疑其正當性與可信度。

他同時警告，美國社會普遍不願再捲入一場缺乏正當性的對外戰爭，並指控這類行動背後，恐與回應美國大型石油企業利益有關，而非著眼於改善美國民眾的實際生活處境。



責任編輯：許詠翔



