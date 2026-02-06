川普跨海催票高市 日觀光啟動「去中化」1／日眾院選舉逼近 川普PO高市合照力挺：不會讓人民失望

日本眾議院選舉在即，美國總統川普發文大力支持首相高市早苗。（資料照，路透社）

日本眾議院選舉將在8號投票和開票，目前的民調指出，由日本首相高市早苗所屬的自民黨和日本維新會組成的執政聯盟，有望拿下超過6成的席次。而美國總統川普也在今（6日）凌晨發文，助攻高市早苗的選情，大讚高市是堅強且睿智的領導人，還說「她不會讓日本人民失望」，並證實兩人3/19將在白宮會晤。

自己的好盟友自己挺，美國總統川普發文，難得不是在罵人，日本眾議院選舉將在8號開跑，川普5號在自家真實社群圖文並茂，PO出合照，大力支持首相高市早苗，川普指出，這次的選舉結果對日本的未來非常重要，而高市已經證明自己是一位堅強、有力和睿智的領導人，而且也真心愛護自己的國家，川普同時強調，很期待3月19號在白宮迎接高市到訪，因為之前訪日的時候，自己和團隊都對她留下深刻的印象，最後川普也給予高市和執政團隊高度的肯定，表示高市不會讓日本人民失望。

不只川普很努力，高市本人也忙著奔波助選，自然坦率的性格也成為選舉以外的熱門話題。日本首相高市早苗：「糧食安全保障非常重要吧，這裡有白石町生產的洋蔥，聞起來好香啊」。

一手拿著麥克風，下一秒抓起洋蔥就拿來聞，高市早苗的街頭演講場場爆滿，人潮驚人，甚至有大批支持者以類粉絲團早苗活的型式一路相挺，日媒指出高市帶來活力，期待，變革和希望，成功激活對政治冷感的年輕世代。

高市早苗：「年輕人來演講會的還滿多的呢，大概像是高中生，穿著高中制服的女生啊，還有大學生左右的人，以及帶小孩來的媽媽們也非常多，看到這麼多人聚集在一起，我覺得很開心」。

根據日本《日經新聞》在選戰後期的民調顯示，由自由民主黨和日本維新會組成的日本執政聯盟，有望在眾議院選舉中拿下465席中的300多席，不過，日本氣象廳5號預測，從北日本到西日本，以日本海一側為中心的地區，將從6號起持續降雪，而且在投票日8號當天達到高峰，讓各界擔心，會直接影響民眾前往投票，改變選舉結果。





