川普跨海催票高市 日觀光啟動「去中化」3／危機就是轉機！ 中國抵制反促日觀光業「去中化」

日本飯店預約呈現雪崩式下滑，中國遊客不來，重創日本觀光產業。（示意圖，圖取自pexels）

中國春運即將到來，相較以往，遊客大舉赴日旅遊，今年日本飯店預約呈現雪崩式下滑，中國遊客不來，重創日本觀光產業，但危機就是轉機，日本觀光業開始正視中國依存症的危機，開啟去中化行動，改變行銷策略，轉向接待本土遊客，日中關係急凍，也成為日本在經濟與戰略上尋求獨立的關鍵轉折點。

粉嫩櫻花開，日本神奈川縣松田町360株河津櫻跟日本聖山富士山比美，對比櫻花枝頭綻放盛況，中國遊客赴日觀光潮卻上演急凍現況，大阪箕面市以勝利運而聞名的勝尾寺，最近中國團客銳減。勝尾寺公關山田祐介：「（中國觀光客）到目前為止一天會來4到5團，最近（1天）不知道有沒有1團」。

廣告 廣告

去年因為日本首相高市早苗台灣有事說，引發中國仇日情緒沸騰。上海市民：「因為最近聽說日本的反中情感強烈，所以考量到安全面（所以不去了），我會遵從政府的話」。

中國春運將至，中國遊客最愛去的京都，當地飯店預約數加起來銳減超過6成，也讓日本觀光產業出現危機感。通天閣觀光社長高井隆光：「問卷裡出現了對中國依存症的恐懼感」。

日本觀光產業正不約而同啟動一波去中化熱潮，招客策略不再依賴中國團客，改走回本土市場。和服出租店老闆河野敏郎：「轉換成接待日本顧客，今後會思考能招來日本顧客的策略」。講談社特別編集委員近藤大介：「這個時間點（中國）對日本的敵對行徑，恐怕沒有1年是不會收手的」。

日中關係急凍，也是日本關鍵轉折點，去中化行動間接推動日本在經濟與戰略上尋求獨立，高市早苗解散眾議院，拚自民黨獨大的豪賭，結果將左右日本的外交策略走向。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

川普跨海催票高市 日觀光啟動「去中化」1／日眾院選舉逼近 川普PO高市合照力挺：不會讓人民失望

川普跨海催票高市 日觀光啟動「去中化」2／小泉進次郎「抱嬰必哭」 暴紅成選戰話題

日本眾院選舉前夕！川普公開支持高市早苗 預告3/19白宮會晤