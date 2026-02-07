川普跨海挺高市！矢板明夫點名台美日援軍：自民黨勝利在望

日本首相高市早苗2日在新潟縣上越市為自民黨候選人造勢演講。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本眾議院大選將於明（8）日進行投開票，據多家民調顯示，由首相高市早苗領導的自民黨氣勢持續擴大，席次極有可能單獨過半。資深媒體人矢板明夫分析指出，選前最後階段，自民黨接連獲得來自台灣、美國以及東京都知事小池百合子等三股強力援軍支持，選情一路看漲，勝選在望。

矢板明夫於臉書發文分析，此次選舉已進入最後階段，自民黨勝選可能性非常高。他特別指出，近日有三股關鍵力量成為自民黨的強力援軍，顯著拉抬了選情。第一股援軍來自台灣，台積電董事長魏哲家親自拜訪日本首相官邸，明確表態將在日本設立三奈米先進製程，這項實質投資為日本帶來工作機會與產業升級，使選民有感，也證明高市早苗政府過去力挺台灣的政策獲得回報，對日本經濟有正面助益。同時，高市首相在選務繁忙之際，仍取消助選行程返回東京接見魏哲家，傳遞出日本高度重視台灣的清晰訊號，進一步強化其外交成果形象。

第二股援軍來自美國，現任總統川普公開表態支持高市早苗首相，此舉在日本選舉中相當罕見。美國向來不輕易押寶，其表態被認為經過完整評估，加上美國擁有全球最強情報分析部門，此一支持讓不少日本選民認為高市的路線不僅站得住腳，在國際上也受到看好，增強了選民對其領導能力的信心。

美國總統川普公開表態支持高市早苗首相。 圖：翻攝自 騰訊網 直新聞

第三股援軍則來自東京都知事小池百合子。過去她與自民黨曾有多次對抗，但在高市早苗上任後，以後輩身分多次親自拜訪、低姿態溝通，最終促成雙方和解。此次小池專門騰出時間為東京多個選區的自民黨候選人站台，宣告「大和解」，對自民黨在地方選情的加分效果非常明顯。

矢板明夫總結，高市早苗不僅個人魅力強，更同時獲得台灣、美國以及東京地方勢力的支持，使得自民黨在選舉中已勝券在握。此次選舉結果將於開票後揭曉，各界高度關注自民黨是否真如民調預期，成功實現席次單獨過半的目標。

