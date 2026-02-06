川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……

美國總統川普(右)與日本首相高適早苗(資料照片 )。 圖 : 翻攝自觀察者網

[Newtalk新聞] 將於 8 日投票的日本國會眾議院選舉‌，被視為對首相高市早苗領導的執政聯盟的一次關鍵考驗。

這時候，美國總統川普跳了出來。當地時間 5 日，他在社交媒體發文宣佈，將於 3 月 19 日在白宮與高市早苗舉行會晤，同時他還對高市早苗領導的執政聯盟參選表達了支持。

「高市早苗首相及其領導的執政聯盟所開展的工作，理應得到高度認可，」川普發文稱 :「此次選舉結果對日本的未來至關重要。」

川普還稱讚自己去年與日本政府達成的貿易協定是「對兩國都帶來巨大利好的協定」。

廣告 廣告

民調顯示，儘管高市早苗提出的削減消費稅承諾引發投資者恐慌，但其領導的執政聯盟仍有望在 8 日的選舉中擴大微弱的多數優勢。

日本國會。 圖 : 翻攝自千代田區觀光協會網站

上任僅 3 個月的高市早苗，正寄望於自身居高的支持率、更加強硬的防務立場，以及削減消費稅、擴大財政支出的承諾，為執政聯盟在眾議院擴充席位。目前眾議院共 465 席，當前執政聯盟佔據 233 席。

高市已明確暗示，如果多數席位未能擴大，她將下台。目前高市領導的執政聯盟由‌自民黨‌和‌日本維新會‌組成。原執政夥伴公明黨已退出聯盟，並與立憲民主黨聯合成立了新黨「中道改革聯合‌」，成為此次選舉中對抗執政聯盟的主要力量，這一局面為選舉結果增添了更多變數。

民調顯示，民族主義色彩濃厚的參政黨以及右翼的國民民主黨很可能鞏固它們在國會中的存在，進一步使選舉局面複雜化。

日本首相高市早苗2日在新潟縣上越市為自民黨候選人造勢演講。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

值得一提的是，36 年來首次冬季大選的暴雪天氣，也成為影響投票率的最大變數之一。通常來說，惡劣天氣被認為有利於擁有組織化動員能力的大黨。但由於民調指向自民黨將獲勝，更多的降雪反而可能提升小黨的機會：更為堅定的選民會走出來投票，而執政黨支持者可能因為以為勝券在握而留在家中。

「在最後一刻、在最終計票結果揭曉之前，你都不會知道這次選舉的結果，」一位自民黨議員對支持者們說 :「我正真心而迫切地請求大家的幫助。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

比特幣跳水15%＋爆倉24.5億美元! 創4年單日最大跌幅 美裁員潮1月暴增至10.8萬人

謝步智觀點》川普背棄盟友 中國白白撿到「黃金機遇」 卻被「這個」擋路口……