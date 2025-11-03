川普踩煞車！暫不考慮提供烏克蘭戰斧飛彈 但「未來可能改變主意」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日明確表態，暫時不考慮同意提供烏克蘭「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。他在專機「空軍一號」上接受媒體訪問時直言，「沒有，沒什麼在考慮」，但也補充未來不一定，稱自己可能會改變主意。

美國總統川普2日明確表態，暫時不考慮同意讓烏克蘭獲得「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。（圖／X@白宮）

根據《路透社》和《衛報》報導，近期有消息指出，五角大廈已向白宮表示，經評估美軍庫存量，認為可支援烏克蘭部分戰斧飛彈。不過，考量軍援可能導致戰爭升級，川普態度依舊謹慎，另對於北約盟國若先行購買再轉交烏克蘭的構想，也持保留態度。

川普在從佛羅里達棕櫚灘飛往華府途中被問及此事時回應：「沒有，沒什麼在考慮。」但他話鋒一轉表示，未來可能還是會改變想法。

戰斧巡弋飛彈射程最遠可達2500公里，足以覆蓋俄國首都莫斯科及其他戰略設施。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次公開要求美方提供這款遠程打擊武器，認為這是扭轉戰局的關鍵，但這項要求遭到克里姆林宮多次警告。

美國與北約對此議題也有討論。川普10月22日在白宮會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）時，雙方談及戰斧飛彈供應議題。呂特10月31日受訪時則透露，相關計畫仍在審議階段，最終決定權仍掌握在美國手中。

雖然戰斧飛彈尚未列入援助清單，但烏克蘭並未停下反擊行動，仍持續運用自製無人機和飛彈攻擊俄軍設施。根據外電報導，烏軍3日派出無人機攻擊俄國黑海港口土普塞港（Port of Tuapse）油品設施，引發火災並導致兩艘船舶受損，鄰近地區機場也一度暫停運作。

