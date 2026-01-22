川普踩煞車！「3不」排除格陵蘭動武 撤歐關稅

美國總統川普。（資料照／美聯社）





川普誓言奪下格陵蘭控制權，讓美歐關係出現數十年來最嚴重裂痕。沒想到，川普在瑞士達沃斯論壇，竟再度上演「髮夾彎」，演說宣布「不必、不想、也不會」對格陵蘭動武，也取消日前宣布，對歐洲8國的關稅制裁。外媒好奇，川普關鍵轉折，到底有什麼原因，可能是川普與北約秘書長，已經達成一項「框架協議」。

美國總統川普：「現在大家會說，喔太好了，這大概是我發表過，最有力的演說，因為大家都說我會動武，我不需要動武，我不想動武，也不會動武。」

不必、不想、也不會，川普對動武選項拋出「三不」。原以為在瑞士達沃斯的這場演說，川普會與歐洲因格陵蘭問題，徹底撕破臉，沒想到川普「髮夾彎」，不來硬的，因為他要的，只是格陵蘭的「一塊冰」。

美國總統川普：「我們只需要一塊冰，來保護這個世界，但他們不肯給，我們絕不會要求別的。」

川普態度放軟、急踩煞車，避免與北約歐洲國家「火車對撞」。不只放棄動武選項，也取消先前對歐洲8國，提出的關稅威脅。《紐約時報》披露，這是因為川普早與北約秘書長呂特，達成一項「框架協議」。

美國新聞主播：「最新消息，美國總統川普表示，他已經就格陵蘭問題，達成了一個『框架性協議』。」

記者vs.美國總統川普：「協議很快就會公布，我們拭目以待。」

美國總統川普：「這是一項長期協議，這是終極的長期協議，我認為這對每個人是有利的。」

有多名熟悉內容的高官透露，這項協議可能是要格陵蘭，割出一塊土地的主權交給美國，作為興建軍事基地使用，如同英國在賽普勒斯上，興建軍事基地的模式。川普與歐洲緊張關係降溫，也讓美股投資市場信心回籠，道瓊指數收盤大漲將近600點，一掃「拋售美國」陰霾。

