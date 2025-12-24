川普輸了！美Fed主席鮑爾民調支持度超4成 成最受歡迎高官

據美國《國會山報》（The Hill）引述蓋洛普（Gallup）最新民調顯示，在美國13位重要政治領袖中，聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）獲得最高支持度，超過4成受訪者認可其工作表現。

美Fed主席鮑爾民調支持度超4成勝總統川普。（資料照／美聯社）

報導指出，這項於12月1日至15日進行的電話調查，訪問了1,016名美國成年人，誤差範圍為4個百分點。調查結果顯示，46%的民主黨人、34%的共和黨人及49%的獨立選民支持鮑爾的表現，整體支持度達44%。

相較之下，川普總統（Donald Trump）的工作支持度僅有36%，在13位領袖中排名落後。調查對象包括副總統范斯（J.D. Vance）、5位內閣官員、最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）以及國會兩黨領袖。

在所有受調查的政府官員中，僅有國務卿魯比歐（Marco Rubio）的支持度達到至少40%。表現最差的是參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer），支持度僅28%。

蓋洛普發布美國政治領袖支持度民調。（圖／翻攝蓋洛普官網）

值得注意的是，鮑爾的高支持度出現在川普頻繁批評聯準會政策的背景下。今年稍早，川普多次公開抨擊鮑爾，指責他未能支持更早或更大幅度的降息措施。鮑爾是川普在第一任期內提名的聯準會主席。

不過，聯邦公開市場委員會在最近三次會議中，包括本月稍早的會議，都決定將利率下調0.25個百分點。目前聯邦資金利率區間為3.5%至3.75%。

川普正準備為鮑爾尋找接任人選，鮑爾的第二任期將於明年5月結束。國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）以及現任理事沃勒（Christopher Waller）都被視為可能的接任候選人。

這項民調結果反映出美國民眾對聯準會獨立性的支持，以及對鮑爾在經濟政策方面專業表現的認可，儘管他與白宮在貨幣政策上存在分歧。

