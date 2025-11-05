川普輸到脫褲！民主黨3戰全勝 曼達尼當選紐約市長

曼達尼當選紐約市長。（圖／達志影像美聯社）

美國三場地方首長選舉，民主黨全面告捷。紐約市長由現年34歲的曼達尼勝出，他在勝選演說當面點名川普嗆聲，還說「美國政治黑暗時刻，紐約將成為一盞明燈」。另外過去由共和黨執政的維吉尼亞州，也由紅翻藍，出現第一位女州長。

紐約市長選舉結果已經揭曉，民主黨候選人曼達尼成功勝出，支持者群眾隨即發出熱烈歡呼。這位新當選的市長創造了歷史，成為紐約市史上第一位穆斯林市長。曼達尼在勝選演說中表示，在美國政治的黑暗時刻，紐約將成為一盞明燈。他充滿希望地說，雖然紐約的太陽或許已經下山，但大家能看到更美好生活的曙光。

這次紐約市長選舉吸引了超過200萬人出門投票，創下自1969年以來的最高投票率。曼達尼在勝選演說中公開向美國前總統川普喊話，他說：「川普，我知道你在看，我有四個字要告訴你，把音量調高。如果有誰能向被川普背叛的國家展示如何擊敗他，那就是這座讓他崛起的城市。」

曼達尼的競選對手、前紐約市長古莫立即承認敗選。歐巴馬、柯林頓和希拉蕊等民主黨重量級人物也紛紛發文祝賀曼達尼勝選。然而川普對此結果感到不滿，他發文表示：「我沒有出來選和政府停擺才是共和黨的敗選原因。」

在維吉尼亞州，民主黨候選人史班伯格同樣贏得州長選舉。她在勝選後感謝選民的信任，表示當選維吉尼亞第75任州長是她畢生的榮幸。史班伯格主打經濟議題的策略奏效，以11%的選票大幅領先對手，成功將維吉尼亞由紅翻藍，並成為該州第一位女性州長。這場選舉可說是民主黨全面大獲全勝，除了紐約市和維吉尼亞州，紐澤西州長選舉也由民主黨拿下。相比之下，川普所屬的共和黨則在這三場地方首長選舉中全面大敗。

