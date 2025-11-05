川普輸掉第一場期中考！史班伯格當選維州首位女州長，民主黨溫和派以「鐘擺效應」拿下關鍵勝利

前聯邦眾議員史班伯格（Abigail Spanberger）在11月4日的維吉尼亞州州長選舉中，擊敗了共和黨籍的副州長厄爾-西爾斯（Winsome Earle-Sears），成為維州歷史上首位女性州長。這場在全美高度關注下的「指標州」選戰，不僅為民主黨注入一劑強心針，更可能為黨內路線之爭定調，預示著溫和派路線將在未來的政治光譜中佔據更關鍵的位置。

《國會山莊報》指出，史班伯格的勝利，被視為民主黨溫和派路線的重大成功。在黨內進步派與溫和派為了如何定義黨的核心價值與未來方向而角力之際，史班伯格以務實、跨黨派合作的形象，拿下傳統上被視為政治風向球的維吉尼亞州。這場勝利將大力提升溫和派的聲勢，為即將到來的期中選舉提供了一套可行的「勝利方程式」。

民主黨籍的維吉尼亞新科州長候史班伯格。（美聯社）

2025年11月2日，民主黨籍維吉尼亞州長候選人史班伯格以碾壓之勢勝出。（美聯社）

從情報前線到政治核心：史班伯格的崛起之路

現年46歲的史班伯格，政治生涯的起點是一則充滿戲劇性的「逆襲」故事。2018年，當時仍是政治素人的她，在家鄉維吉尼亞州第七國會選區，挑戰尋求連任的共和黨籍眾議員、茶黨健將戴夫・布拉特（Dave Brat）。布拉特2014年曾以「小蝦米鬥大鯨魚」之姿，意外擊敗了時任眾議院多數黨領袖艾瑞克・康托（Eric Cantor），震撼全美政壇。然而四年後，布拉特自己也成了被翻轉的對象，史班伯格挾著「藍色浪潮」之勢，成功攻克了這個傳統上被認為是共和黨囊中物的選區。

史班伯格的背景，為她的政治形象增添了獨特的權威感與信賴度。她出身於一個公共服務家庭，母親是護理師，父親則在聯邦執法單位工作。耳濡目染下，她也走上了同樣的道路，先是擔任聯邦執法官員，負責追查毒品走私集團與虐待兒童的罪犯。而後，她加入了美國中央情報局（CIA），成為一名情報官員，專責反恐任務。這段經歷不僅是她履歷上的亮點，更成為她競選時最有力的「人設」。

在選戰最後階段，史班伯格的競選廣告便強力主打這段經歷：「我追隨父母的腳步投入公共服務...在CIA，我追捕的是恐怖分子。」這段鏗鏘有力的告白，成功塑造了她堅毅、專業、保家衛國的形象。在國會任職期間（2019-2025），史班伯格素以願意與共和黨合作聞名，屬於國會跨黨派「問題解決者連線」（Problem Solvers Caucus）的成員，致力於在兩黨之間尋找共同點。這種務實的問政風格，讓她在中間選民中獲得了高度支持。

史班伯格的州長競選活動早在兩年前便已悄然啟動。儘管初期曾有資深聯邦眾議員巴比・史考特（Bobby Scott）可能參選的傳聞，但史班伯格最終在沒有挑戰者的情況下，輕鬆贏得民主黨黨內初選。她的競選團隊展現了高度的紀律性與專注力。整場選戰，史班伯格始終將砲火對準民生議題，特別是生活成本與物價問題。此外，史班伯格不斷強調，她將致力於捍衛維吉尼亞州的利益，抵禦川普削減聯邦工作機會可能帶來的衝擊。

「簡訊門」風暴：隊友的失言，對手的砲火

然而史班伯格這場選戰並非一帆風順，選前一個月，民主黨的選情因為醜聞陷入動盪。民主黨提名的州檢察長候選人傑伊・瓊斯（Jay Jones）在2022年發送的私人簡訊被媒體揭露，內容竟是露骨地談論要「射殺」時任維吉尼亞州眾議院議長的共和黨人托德・吉爾伯特（Todd Gilbert）。

這起「簡訊門」事件，無疑是投向民主黨陣營的一顆震撼彈。史班伯格團隊迅速做出反應，她公開譴責瓊斯的言論，並表示已向他傳達了她的「極度厭惡」。然而，共和黨陣營豈會放過這個天上掉下來的禮物。包括川普及史班伯格的對手厄爾-西爾斯在內，都抓住這個機會猛烈攻擊史班伯格，試圖將她與瓊斯的爭議言論綑綁在一起。在兩人唯一一場的電視辯論會上，厄爾-西爾斯更是在台上直接以此事向史班伯格發難。

2025年11月1日，美國前總統歐巴馬為民主黨籍維吉尼亞州長候選人史班伯格站台造勢。（美聯社）

面對這場突如其來的危機，史班伯格選擇了「戰略性切割」。在選戰的最後幾週，她刻意與瓊斯保持距離、避免同台，將傷害降到最低。儘管州檢察長的選情因此變得異常緊繃，民調差距顯著縮小，但史班伯格本人的支持度始終穩定地大幅領先厄爾-西爾斯，顯示多數選民並未將隊友的失言歸咎於她。

鐘擺效應與維州的政治光譜

維吉尼亞州的政治版圖向來被視為美國的縮影，該州的選舉結果往往被視為全國政治風向球，這也是它被稱為「鐘擺州」或「指標州」的原因。維州近年經歷了從深紅到淺藍的轉變，尤其是在北維吉尼亞地區，大量聯邦政府雇員與高科技人才的湧入，改變了該州的人口結構與政治傾向。

史班伯格的勝選，再次驗證了民主黨在維州的基本盤。她不僅鞏固了傳統票倉，更成功爭取到搖擺不定的郊區選民支持。她的勝利，可以說是民主黨在川普時代後，如何重新贏回中間路線選民信任的一次成功示範。相較之下，共和黨候選人厄爾-西爾斯雖然試圖以其非裔、女性、退伍軍人等多重身份來吸引不同光譜的選民，但最終仍未能克服川普主義在溫和派選民中所引發的反感。

