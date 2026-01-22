川普轉向擁核！批綠電害慘歐洲 他揭美國驚人計畫：能源戰已經開打

核電廠示意圖。取自unsplash



美國總統川普21日在達沃斯論壇大談AI與核能政策，可以看出AI的能源需求驚人，科技公司正在自建電廠解決問題，且川普自己也開始擁抱核能。財經專家指出，日本將重啟全球最大核電廠的營運，而美國政府也宣布2050年將核能容量從100GW擴張到400GW，並以激進的10年期程設下核融合技術商用目標，顯示一場能源戰爭已經開打。

王伯達在臉書粉專「王伯達觀點」連發兩文談及核能，提到AI時代最大的瓶頸是電力，由於現有電網系統無法負荷，過去對核能持保留態度的川普，現在態度出現明顯轉變，聲稱可以用很好的價格，獲得非常非常安全的核能，同時開放科技公司自建電廠。

川普還批評歐洲，指出那裡到處都是風車，但它是綠色新騙局，每轉一圈損失1000美元，甚至稱買風車的人蠢。德國現在產生的電力比2017年少22%，電價又高了64%；英國現在生產的總能源僅為1999年的三分之一，電價更飆升了139%。

川普也提到中國，表示中國很聰明，做了風車賺大錢，自己卻不用，以煤炭發電，並使用石油和天然氣，同時開始關注核能。不過，王伯達說，實際上中國是全球最大的風力發電國家，2023年風電裝機容量超過420GW，佔全球約40%，但中國也確實以煤炭為主要能源。

王伯達認為，從川普的發言中，可以看出幾個重點，AI 的能源需求驚人，需要兩倍於現有的電力，才能支撐 AI產業，解決方案是科技公司自建電廠，並已經在實際執行中。而核能正在復興，由於安全技術進步，讓過去的反對者都改變立場。從德國、英國的教訓來看，電力不足、電價高昂，能源政策影響了國家競爭力。

王伯達說，最近看到日本在經歷福島事件十多年後，要開始重新啟動全球最大的核電廠的營運。位於東京西北的柏崎刈羽核電廠的6號反應爐，預計將於下月開始商業營運。

而美國也早有動作。兩個月前，川普簽署了「Genesis Mission」行政命令，要用AI重新定義科學研究。當時很多人以為這只是政策宣示。但2026年1月，美國能源部（DOE）發布的核融合技術路線圖告訴我們：這不是宣示，而是一場已經開打的能源戰爭。DOE並公布了一個瘋狂的目標：2050年將核能容量從100GW擴張到400GW。足足4倍，堪稱是舉國體制的能源革命。

王伯達指出，由於風電和太陽能等綠色能源無法提供「穩定」的電力，面對AI的強大電力需求，現存唯一的解決方案，就是核能。 而且不只是現有的核分裂（Nuclear Fission），更是下一代的核融合（Nuclear Fusion）。

現在的核電廠，都是核分裂技術，雖然技術成熟、穩定，但有核廢料問題。核融合則完全不同，它是把輕原子核（如氫的同位素：氘與氚）結合成較重的原子核，釋放的能量密度是化石燃料的一百萬倍。這是太陽發光的原理，也是人類能源的「聖杯」，只是仍有許多挑戰待突破，難度比原子彈、把人送上月球還高。

儘管DOE的400GW目標沒有明確區分「核分裂」與「核融合」的比例，短期內擴張主力仍是核分裂技術，也就是小型模組化反應爐（SMR）和傳統核電廠的重啟。依據DOE設定的激進時間表，2030年代中期就要讓核融合電廠併網發電。

王伯達說，從美國的布局來看，美國已經把核融合提升到「國家安全」的高度，而在人工智慧的時代，什麼樣的能源才是合適的？或許是一個可以重新考慮的問題。

