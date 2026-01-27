川普轉彎？美移民執法釀人命 連日爆發示威

▲美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市有移民官員執法時槍殺平民，引發連日抗議。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦執法官員24日在明尼蘇達州，開槍擊斃美國公民、ICU護理師普雷蒂（Alex Pretti），釀本月第二起平民在移民執法衝突中身亡的事件，明州各地也接連爆發示威，川普也指派邊境沙皇進駐明州，邊境巡邏隊指揮官及部分特工撤出當地。

據美聯社報導，在邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）指控普雷蒂計劃攻擊移民執法人員，但當局並未證實此說法。川普表示，將任命「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）進駐明州，負責移民及海關執法局（ICE）後續行動，並直接向白宮匯報。

川普政府正在重組其移民執法行動的領導層，並縮減聯邦官員在明州的存在。知情人士表示，邊境巡邏隊指揮官博維諾將和一部分特工，將於27日離開明尼阿波利斯。博維諾在洛杉磯、芝加哥、明尼阿波利斯等地領導的移民鎮壓行動，引發多地大規模示威，及地方官員、國會民主黨人、民權團體的批評。

明尼蘇達州自24日起連日爆發示威，24日有約1000名抗議者聚集在明尼阿波利斯的公園；25日也有數千人上街，表達對移民執法的不滿；26日晚上，有抗議者聚集在疑似博維諾居住的旅館外，敲打鍋蓋、鍋子製造噪音表達不滿。

明尼阿波利斯市長傅萊（Jacob Frey）表示，26日已經與川普通話，他要求停止移民執法行動，川普也同意這目前的情況不能繼續下去，部分聯邦執法人員很快會離開該城市。

