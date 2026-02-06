川普轉發影片「把歐巴馬P成猴子」 白宮嗆民主黨假憤怒又改口：是誤發

川普將歐巴馬的臉P成猴子挨轟。（圖／達志／美聯社）

根據《CNN》報導，美國總統川普6日在自家社群平台Truth Social轉發一段長約1分鐘的影片，內容圍繞選舉陰謀論，其中短暫畫面將前總統歐巴馬的臉部合成至猴子形象上，畫面僅出現約1秒，卻迅速在網路上引爆強烈反彈。影片曝光後，不僅大量網友抨擊，也引發民主、共和兩黨人士一致譴責。

該影片同時將歐巴馬的妻子、前第一夫人蜜雪兒納入醜化情境，被外界普遍認為帶有明顯種族歧視意味。多名政治人物公開表態反對，其中共和黨籍非裔聯邦參議員史考特直言，希望該影片並非出自總統之手，並痛批這是他在白宮所見「最具種族歧視的內容之一」，要求立即下架。

爭議延燒後，白宮初期回應試圖淡化事件，表示該影片屬於網路迷因內容，並指責外界與媒體的批評是所謂的「假憤怒」（fake outrage），呼籲停止過度解讀。然而相關說法不但未能平息風波，反而加劇輿論不滿，批評聲浪持續擴大。

隨後事態出現轉折。貼文發布約12小時後，一名白宮官員對外說明，川普已接獲多名共和黨議員來電，並就該影片內容進行討論。白宮方面改口指出，該影片並非由川普本人上傳，而是白宮工作人員誤發，目前相關貼文已自平台刪除。

