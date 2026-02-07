川普轉發歐巴馬夫婦變猿猴影片 12小時後刪文但拒道歉：我沒有犯錯

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）的社群帳號近日在自家社群平台Truth Social轉發一則影片，內容將前總統歐巴馬（Barack Obama）和其夫人蜜雪兒（Michelle Obama）描繪成叢林裡的猿猴，涉及「種族歧視」，雖然該文在遭到跨黨派批評後刪除，但川普在受訪時雖然對該影片表示譴責，不過也強調「我沒有犯錯」，並拒絕就此事道歉。

美國總統川普（Donald Trump）在6日晚間接受媒體採訪。（圖／美聯社）

根據《福斯新聞》報導，該貼文在5日上線時，起初並未引起太多注意，直到南卡羅來納州共和黨籍參議員、同時也是參議院共和黨團中唯一的非裔成員的提姆史考特（Tim Scott）公開點名，要求川普刪文，並說道「我希望那是假的，因為這是我在這個白宮見過最具種族歧視的內容。」隨後也有多名共和黨參議員陸續跟進表態。

對此，一開始白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應表示，該篇貼文是《獅子王》風格的迷因影片，將川普描繪成「叢林之王」，不過另一名官員表示，這段影片是錯誤發布且已經刪除，而該貼文在被刪除時，已經在網路上存在了近12個小時，在刪除貼文後，白宮則是解釋有一名幕僚誤發了它。

而川普也在6日晚間向媒體解釋，「我沒有看完整段影片，只看了前半段，內容主要是講有關投票機器舞弊，說明它有多腐敗、噁心。後來我就交給其他人處理，，一般來講他們會全部看完，但我想這次有些人沒有。」當被問及是否譴責影片時，川普回應，「我當然譴責」，但拒絕道歉，表示「我沒有犯錯。我的意思是我要看太多東西，成千上萬的內容。」

