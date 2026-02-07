川普轉發「歐巴馬夫妻變猴子」影片 踩「種族歧視」地雷急刪文

川普轉發「把歐巴馬夫妻化作成猴子」的影片，挨轟種族歧視。（翻攝The White House Flickr／Truth Social）

美國總統川普（Donald Trump）近日在自家社群平台Truth Social轉發一則爭議貼文，內容將前總統歐巴馬（Barack Obama）和其夫人蜜雪兒（Michelle Obama）描繪成猴子，踩到「種族歧視」大地雷。遭到撻伐後，貼文目前已刪除，白宮回應表示，川普沒有看過影片內容。

共和黨內也炸鍋？ 唯一非裔參議員為何率先點名川普？

根據《福斯新聞》報導，爭議貼文在5日上線，起初並未引起太多注意，直到南卡羅來納州共和黨籍參議員提姆史考特（Tim Scott）公開點名，要求川普刪文。史考特是參議院共和黨團中唯一的非裔成員，他直言：「我希望那是假的，因為這是我在這個白宮見過最具種族歧視的內容。」

廣告 廣告

史考特發聲後，多名共和黨參議員陸續表態。密西西比州參議員羅傑威克（Roger Wicker）表示，這樣的內容「完全不可接受」，總統應刪文並道歉。

川普轉發「把歐巴馬夫妻化成猴子」的影片，引發歧視爭議。（翻攝Truth Social）

只是《獅子王》迷因？ 白宮說法連盟友都不買單？

對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應表示，該篇貼文是《獅子王》風格的迷因影片，將川普描繪成「叢林之王」。一名川普顧問向《福斯新聞》表示：「總統在貼文發布前並未看過該影片。」目前這則貼文已被移除。

內布拉斯加州參議員皮特瑞基茲（Pete Ricketts）表示，即便白宮將貼文解釋成迷因影片，但任何人都能看得出種族歧視意涵，呼籲白宮刪文致歉。

白宮稱，影片內容是把川普描繪成「森林之王」的迷因。（翻攝Truth Social）

民主黨方面，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）痛批，該則貼文種族歧視，卑劣且危險，要求川普立即刪文，並向歐巴馬夫婦這兩位「偉大的美國人」道歉。

史考特過去與川普關係密切，曾參選共和黨總統初選，退選後依然是川普的重要盟友，目前擔任共和黨參議院全國委員會主席，負責2026年期中選舉的選戰布局。不過，近期他曾在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）相關議題上，罕見與白宮立場不同。

更多鏡週刊報導

曾馨瑩、蔡依珊貴婦聚會！5萬元帽子吸睛 林心如、徐若瑄都來了

馬斯克緊牽「4孩媽」喝喜酒！「正宮」地位超穩？ 川普愛將婚禮搶鏡

女友跟「川普19歲帥兒」太熟惹他不爽！ 俄男動粗下場慘了