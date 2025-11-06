川普轟民主黨「神風特攻隊」摧毀國家 政府關門36天破紀錄

2025年10月28日，美國總統川普（右）與日本首相高市早苗於日本橫須賀海軍基地，一同登上美國「喬治華盛頓」航空母艦。路透社



美國政府關門持續36天破紀錄，總統川普週三（11/5）在與共和黨參議員早餐時，將民主黨比喻為二戰時期日本執行自殺任務的「神風特攻隊」，「有必要的話會摧毀國家」。川普同時將共和黨週二（11/4）地方選舉失利，歸咎於政府關門，共和黨在紐約市長、紐澤西州長、維吉尼亞州長選舉中敗北。

美國聯邦政府關門至週三（11/5）進入第36天，打破紀錄。福斯新聞報導，川普當天和共和黨參議員共進早餐時表示：「我認為他們（民主黨人）是神風特攻隊飛行員。我剛從日本回來，談到了神風特攻隊飛行員。我認為這些人就是神風特攻隊。如果有必要的話，他們會摧毀這個國家。」

川普也抱怨在政府關門中民主黨「沒有受到應有的指責」，他表示1年前「我們取得了大而美的勝利」，然而週二卻輸掉了幾場選舉，大家應討論選舉結果代表的意義，以及應採取什麼措施，還有政府關門與選舉的關係，「如果你看過民調就會發現，政府關門是一個重要因素。這對共和黨不利，這是一個重要因素。」

由於政府關門，美國1.3萬名飛航管制員與5萬名運輸安全局（TSA）人員須暫時無薪上班，導致原已存在的人力短缺情況更加惡化，航班延誤情況蔓延，機場安檢排隊時間也暴增。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）週三表示，明（11/7）起將逐步削減全國40座主要機場的航班起降，削減幅度最終將達10%，但暫不會削減國際航班。

這次政府關門是因為國會的共和、民主兩黨對撥款法案內容相持不下。民主黨堅持必須延長健保補助，共和黨拒絕。 川普一直堅拒談判，他接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時說自己「不會被勒索」。

