川普轟AI吃電怪獸害美國電費飆3成！微軟率先承諾不讓民眾買單

美國總統川普於當地時間1月12日在其社群平台Truth Social發文，重砲抨擊科技業者大規模興建資料中心導致美國家庭電費飆漲。川普指出，美國家庭的平均每月水電費帳單一度大幅上漲超過30%，並將矛頭指向前任拜登政府與近年爆發的AI浪潮。

川普強調美國必須保持在人工智慧領域的領先地位，但同時表明絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費。他要求大型科技公司必須對美國人民負責，並預告政府正與科技業者合作，將在未來幾週宣布多項舉措。

微軟總裁暨副董事長Brad Smith隨即發表以《構建以社區為先的人工智慧基礎設施》為主題的長文，宣布啟動新計畫並提出五項承諾。最關鍵的一點在於微軟承諾將要求公用事業公司將電價設定在足以覆蓋資料中心成本的水準，由微軟全額吸收新增的電力成本，而非分攤到當地居民的帳單上。

微軟的積極表態與去年在威斯康辛州的慘痛經驗有關。該公司原訂計畫投資70億美元建設規模達0.9GW的資料中心，卻因電費分攤問題遭到當地居民強烈反對，最終導致該項目於10月被迫取消。

國際能源署預估，未來十年間美國資料中心的用電需求將成長三倍以上。微軟執行長Satya Nadella坦言，AI產業目前面臨的最大瓶頸並非算力過剩，而是電力基礎建設跟不上。

在半導體政策方面，川普週三簽署行政命令，對輝達H200人工智慧處理器和超微MI325X等特定先進半導體加徵25%關稅。這項命令以國安為由，希望推動晶片製造商擴大在美國本土的產能，降低對台灣等地製造的依賴。

根據規定，這批晶片在運抵美國並最終轉運至中國客戶及其他海外市場時將被課徵相關關稅。川普在簽署儀式上表示，中國想要這些晶片，其他人也想要，而美國將從這些晶片的銷售中分得25%的收益。

目前25%關稅適用範圍非常有限，用於美國資料中心的晶片不在課徵關稅之列。AI新創、非資料中心的消費性產品、民用工業用途以及美國公共部門的相關應用也都獲得豁免。白宮文件指出，川普未來可能對更廣泛的半導體及其衍生產品加徵關稅，以進一步拉高在美國設廠生產的誘因。

