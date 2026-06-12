川普迎80歲大壽白宮辦格鬥賽 生日願望世界和平

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普將於14日過80歲生日，白宮當天會在南草坪舉辦格鬥賽，引發爭議。川普昨天表示，他的生日願望是世界和平。

法新社報導，浴血格鬥賽堪稱是川普時代美國政治的極致寫照。白宮著名的南草坪（South Lawn）已搭建起名為「巨爪」（The Claw）的巨型競技場，14名終極格鬥冠軍賽（UFC）選手將在14日出賽。

批評人士抨擊這場前所未見、耗資6000萬美元的「UFC自由250」（UFC Freedom 250）活動不顧民間疾苦，尤其川普政府對伊朗的戰爭已使得美國百姓生活成本飆升。

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川普則表示這是為美國獨立250週年紀念揭開序幕的絕佳方式，更不用說還能順道慶祝生日，他堅稱所有費用皆由UFC負責。

此外，這位億萬富翁共和黨人也樂於沉浸在活動展現的陽剛氣息，屆時選手將在俗稱「八角籠」（Octagon）的擂台上赤手格鬥。

川普今天告訴「紐約郵報」（New York Post）：「他們會是你見過最強悍的一群人。如果你不常看（這種比賽），你會難以置信。」

川普與格鬥運動高層交情匪淺，曾多次親臨現場觀賽，也因此受到許多年輕男性粉絲的支持，而這批人對他的政治崛起同樣至關重要。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）也在與UFC總裁懷特（Dana White）簽署國際推廣綜合格鬥的合作協議時讚揚這場活動。

盧比歐今天說：「這就是週日活動的意義，這是送給美國人民的禮物。」他還說全球「大概會有10億人」收看。

這無疑將是白宮約200年歷史上絕無僅有的活動。

約4000人將在競技場內觀賽，懷特表示，超過一半的名額將提供美軍成員。另外預計將有12萬5000人在白宮南側的橢圓形草坪（The Ellipse）透過大螢幕觀看。

「今日美國報」（USA Today）網站報導，川普昨天在白宮橢圓形辦公室簽署「安全美國法案」（Secure America Act）時接受記者提問，被問到除了中東和平以外的生日願望。

川普想了一下後回說「世界和平」，還表示他今年的新年新希望也是「世界和平」。（編譯：盧映孜）1150612