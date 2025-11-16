川普近月大量買進債券！金額高達8200萬美元 超過175筆金融交易

美國總統川普（Donald Trump）近月買進大筆債券，《路透社》根據美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）公布的財務揭露資料報導，川普自8月28日到10月2日期間，至少買進8200萬美元的公司債與市政債，期間共進行超過175筆金融交易。這些依據1978年《政府倫理法》（Ethics in Government Act）提交的申報資料，並未揭露每一筆交易的精確金額，只以區間方式呈現，若以各筆區間上限估算，整體購債金額上看3.37億美元。

申報資料顯示，川普新增持有的資產，多數為由市政府、州政府、郡政府、學區及其他與公部門相關機構所發行的債券；新購買的債券也涵蓋多個產業，其中包括已經受惠或正受其政府政策變動影響的領域。他購入的公司債，涵蓋博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）等晶片製造商，Meta等科技公司，Home Depot、CVS Health等零售業者，以及高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街金融機構。

