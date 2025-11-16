川普近月大量買進債券！金額高達8200萬美元 超過175筆金融交易
美國總統川普（Donald Trump）近月買進大筆債券，《路透社》根據美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）公布的財務揭露資料報導，川普自8月28日到10月2日期間，至少買進8200萬美元的公司債與市政債，期間共進行超過175筆金融交易。這些依據1978年《政府倫理法》（Ethics in Government Act）提交的申報資料，並未揭露每一筆交易的精確金額，只以區間方式呈現，若以各筆區間上限估算，整體購債金額上看3.37億美元。
申報資料顯示，川普新增持有的資產，多數為由市政府、州政府、郡政府、學區及其他與公部門相關機構所發行的債券；新購買的債券也涵蓋多個產業，其中包括已經受惠或正受其政府政策變動影響的領域。他購入的公司債，涵蓋博通（Broadcom）、高通（Qualcomm）等晶片製造商，Meta等科技公司，Home Depot、CVS Health等零售業者，以及高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街金融機構。
責任編輯／周瑾逸
更多台視新聞網報導
挺日相！美駐日大使PO川普、高市登美航艦照：美日同盟維護台海和平
川普證實 考慮同意出售F-35給沙烏地阿拉伯
瑞士黃金外交奏效！送勞力士、金條擄獲川普的心 關稅大砍至15%
其他人也在看
川普爆氣開嗆BBC！痛批造假剪輯「誤導全球觀眾」 揚言提告索賠最高50億美元
根據《太陽報》與BBC報導，川普14日於總統專機「空軍一號」上受訪時表示：「我們會控告他們，金額在10億到50億美元。我認為我必須這麼做，因為他們作弊，改變了我說的話。」他強調BBC的行為是「前所未見的造假」，並批評：「這不是假新聞，這是腐敗新聞。」另外，川普在接受...CTWANT ・ 1 天前
川普狂掃債券市場！短短一個月175筆交易 買超逾25億、規模上看105億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國政府倫理辦公室（U.S.OfficeofGovernmentEthics）最新揭露文件顯示，美國總統川普（DonaldTrump）在8月底至10月初期間...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
非投等債要大賺了？ 三大理由曝光
隨著聯準會政策重心逐步由控制通膨轉向維護就業穩定，加上美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前公開呼籲聯準會繼續降息，且非投等債企業第三季財報多數優於預期等利多因素助攻，中國信託投信認為，非投等債市場可望迎來一波強勁行情，尋求穩健收益的投資人，此時正是布局非投等債ETF的良機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
盆滿缽滿 川普5週內買入債券價值上看逾百億台幣
據美國官方15日公布的財務披露，總統川普在8月下旬至10月初的五個星期內，購入了價值至少8200萬美元（約25億元台幣）的市政債券或企業債券，其中一些企業正是美國政府政策的受惠對象。如果以各申報筆數的最大值計算，川普購入的債券總價值可能逾3.37億美元（約103億元台幣）。太報 ・ 21 小時前
川普最新財務申報曝！自八月底已購入至少8200萬美元債券
美國總統川普最新財務申報顯示，自重返白宮以來，他購入至少 8,200 萬美元的債券，投資涵蓋多個受政策受益產業，引發外界對潛在利益衝突關注。鉅亨網 ・ 19 小時前
BBC現正面臨與世界上最有權勢之人的艱難法律戰：接下來會發生什麼事？
BBC文化編輯說，任何認為向特朗普道歉就能阻止他提起訴訟威脅的人都是妄想。BBC NEWS 中文 ・ 18 小時前
川普財務申報曝光！狂掃債券總額破105億 驚人身家揭曉
根據最新文件顯示，美國總統川普在8月至10月間，大量購入企業與市政債券，總價值至少8200萬美元（約25億台幣），估算實際規模更可能超過3.37億美元（約105億台幣）。中天新聞網 ・ 23 小時前
川普財務申報曝光！狂押寶1投資 175筆交易總額上看105億
路透報導，美國官箴局15日公開申報文件指出，美國總統川普自8月下旬至10月初至少購入8200萬美元（約台幣25億7500...聯合新聞網 ・ 10 小時前
勞保恐120年破產 立院明天排審撥補法制化
勞保收支逆差預估明年將首度突破千億元大關，儘管政府連續6年撥補勞保基金總計3870億元，但根據精算報告，破產年限僅延後至民國120年。為確保勞工權益，多位藍委提案修正《勞工保險條例》，將勞保撥補法制化。立法院衛環委員會將於17日排審，衛環委員會召委廖偉翔強調，國民黨和民眾黨團已達成高度共識，全力支持「政府負最終支付責任入法」，目標在本會期完成三讀。中天新聞網 ・ 1 天前
管碧玲高雄出席無障礙親海體驗活動 (圖)
海洋委員會與水中運動協會16日在高雄彌陀漁港海岸光廊舉辦「勇敢逐浪、無礙前行」無障礙親海體驗活動，由海委會主委管碧玲（前左）主持，並在全台首座無障礙入水輔助平台進行遞槳啟航儀式。中央社 ・ 16 小時前
川普砸25億元 大舉買債
財務申報文件顯示，美國總統川普從8月下旬至10月初至少購入8,200萬美元（約新台幣25億元）的公司債與市政債，包括新買...聯合新聞網 ・ 2 小時前
BBC為剪輯演說道歉 川普仍將求償最高50億美元
（中央社空軍一號機上14日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將對英國廣播公司（BBC）提起訴訟，求償10億到50億美元。此前，BBC已為誤導性的川普演說剪輯影片道歉，但表示不會支付賠償金。中央社 ・ 1 天前
川普再動用總統特赦權 美國國會暴動案2被告獲釋
美國前任總統拜登（Joe Biden）政府大規模調查2021年1月6日國會大廈暴動事件，至今已有超過1500人被起訴。美國總統川普日前針對國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。這是川普動用總統的憲法特赦權來協助支持者的最新事例。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
美國聯手多明尼加緝獲走私船攔截古柯鹼500公斤
美國聯手多明尼加緝獲走私船，攔截古柯鹼500公斤！多明尼加國家緝毒局（National Directorate for Drug Control）15日發表聲明指出，這次在多明尼加海岸附近的緝毒行動是「為支持美國南方司令部（United States Southern Command）的『南方之矛』行動」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
公股銀保單熱賣 多元商品夯
今年受到對等關稅衝擊，金融市場上下震盪劇烈。而在這當中，由於較不受金融市場動盪影響，公股銀的保險持續在震盪局勢中熱賣，銀行鎖定高保障、分紅保單等多元保險銷售，持續熱賣。工商時報 ・ 1 天前
川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。中央社 ・ 23 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前