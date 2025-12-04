川普迷上日本小車!！大讚「小巧可愛」

▲美國總統川普擬開放日本輕型車在美國生產銷售。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普迷上日本小車？川普在白宮舉行的新聞發布會上，大讚日本的輕型小車（Kei car）十分小巧、可愛，他希望這類型的車輛能在美國製造，並透露已指示美國運輸部長達菲（Sean Duffy）批准此事。

根據彭博與共同社報導，川普周三在白宮宣布放寬前總統拜登時代的嚴格油耗標準，但他將焦點轉向日本小車，「它們非常小巧、真的很可愛，讓這樣的車在我們國家如何？」

然而，這類型的車輛目前並未被批准在美國市場生產和銷售，川普透露已指示達菲批准在美國生產這類輕型小車，他認為會有很好的市場反應。

目前尚不清楚川普指的車種，但川普點名，「像本田這樣的日本公司做得很好，但它們不被允許在美國生產」，他談到日本小型車時說，「它們價格低廉，讓人們有機會擁有一輛新車。」

彭博汽車分析師Tatsuo Yoshida指出，日本車廠不在美國製造或販售輕型車的援引，是考量到在商業上的可行性，因輕型車輛在美國市場屬小眾。

報導指，輕型車是為日本狹窄的道路所設計，價格親民為特點，在日本新車銷量占比約三分之一。

