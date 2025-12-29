川普送給美國的250歲壽禮：把白宮草坪變成UFC格鬥場！《經濟學人》：這是一場沒有「奴隸制」與「恥辱感」的偉大狂歡

美國總統川普 10 月曾表示，2026 年將在白宮舉辦 UFC 格鬥賽，來慶祝美國 250 歲生日與他自己的 80 大壽。《經濟學人》稱， 250 週年慶典將是一場關於「歷史詮釋權」的政治內戰：籌備一方是國會設立的跨黨派委員會，試圖講述多元包容的美國故事；另一方則是川普親自掛帥的特遣部隊，誓言剷除關於奴隸制與種族不公的「分裂性敘事」。在川普眼中，美國 250 週年慶典不再是為了團結，而是為了確立勝利者的敘事——因為川普深知，唯有牢牢掌控過去，才能定義美國的未來。

分裂的慶典

川普或許不是文人雅士，但他絕對是個製造隱喻的天才。為了慶祝 2026 年美國建國 250 週年（semiquincentennial），他宣稱要在白宮南草坪架起八角籠，舉辦一場終極格鬥錦標賽（UFC），還有大量的遊行、煙火和紀念幣。這恰好成為川普第二任期下美國社會的完美縮影——政治就像格鬥，只是 UFC 至少還講究體育精神（禁止辱罵、攻擊鼠蹊部），但川普治下的美國政治，似乎沒有規則可言。

廣告 廣告

值得注意的是，這場 250 歲生日派對正在鬧雙胞，兩個相互競爭的國家委員會正在規劃相關活動。一邊是 2016 年國會成立的「美國 250 委員會」（America250 Commission），由民主黨和共和黨的知名人士平均組成、歐巴馬夫婦與布希夫婦擔任榮譽主席，主張多元包容、以無黨派的方式呈現美國故事；川普政府的代表在該委員會中也有職務。

另一邊則是川普重返白宮後，透過行政命令成立的「250 特遣隊」（Task Force 250），由他親自擔任主席，成員清一色是川普政府官員，目標只有一個：榮耀我們偉大國家的歷史。這兩個委員會將如何協調尚不明朗。例如：當「美國 250 委員會」推動「去殖民化」與「LGBTQ+ 包容指南」時，川普會買單嗎？又或者，川普會容忍國父華盛頓故居展出關於「蓄奴歷史」的內容嗎？

美國總統川普頭戴「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的白色棒球帽。（美聯社）

當體制不再健康

回顧 1976 年美國建國 200 週年時，國家同樣處於動盪之中——充斥著政治暗殺、水門案醜聞與越戰的失敗，對政府的信任度從 1964 年的 77% 崩跌至不到一半。但當時的福特政府仍能透過跨黨派合作，推出「自由列車」與帆船遊行來凝聚人心。當時對政府的不信任是「跨黨派」的，亦即大家都罵政府；但如今，信任感已徹底極化——只有執政黨的支持者才相信政府。

然而，當年的政府透過一個跨黨派委員會，成功舉辦了一場凝聚人心的愛國盛會。一列載著獨立宣言和國家成就證明（如月球岩石）的「自由列車」穿梭於各城鎮；一支高桅帆船駛入紐約港。就連當時陷入競選連任苦戰的福特總統（Gerald Ford）也樂在其中。福特後來寫道，多虧了 200 週年慶典，「國家的傷口得以癒合」。

雖然當時左右派都有批評聲音（左派批評掩蓋美國的罪惡，右派批評過度強調罪惡），但那時的對政府的「不信任感」是跨黨派的，不像今日已極度兩極化——只有執政黨信徒才給予政府高評價。更重要的是，1976 年無論是國會、法院或者是媒體，都遠比今日健康得多。

美國國家歷史博物館於2025年8月移除川普第一任期內兩次遭彈劾的紀錄。（美聯社）

誰控制過去，就控制未來

在美國，「過去」已成為黨派鬥爭的戰場。對川普而言，這場仗是左派先挑起的——是他們先推倒了邦聯將軍、甚至老羅斯福的雕像。因此，「讓美國再次偉大」的關鍵，在於奪回歷史詮釋權。

川普抱怨過去十年來有一股「有組織的」力量試圖「重寫我們國家的歷史」，以培養「國家恥辱感」。因此，他在 2025 年 3 月發布行政命令，全面審查聯邦歷史遺址與史密森尼學會（Smithsonian Institution）博物館如何講述美國故事。《華盛頓郵報》9 月更披露，政府已下令移除國家公園內關於奴隸制的標誌與展品。川普的目標很明確：歷史必須用來頌揚美國的偉大，而非檢討過去的罪惡。

50 年前，國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾對福特總統說：「對於過去，我們無能為力。」然而，今天的川普絕不會滿足於這樣的「失敗主義」。川普或許不像季辛吉那樣博覽群書，但他似乎更牢固地掌握了喬治・歐威爾（George Orwell）的名言：「誰控制現在，就控制過去；誰控制過去，就控制未來。」

更多風傳媒報導

