川普送「生日驚喜」？ 美軍擬空投傳單 懸賞15億抓馬杜羅
〔編譯陳成良／綜合報導〕面對委內瑞拉強人馬杜羅(Nicolás Maduro)拒絕下台，川普政府正醞釀一項極具羞辱性的心理戰行動。據《華盛頓郵報》披露，白宮考慮派遣美軍飛機飛越委內瑞拉首都卡拉卡斯，空投印有高額懸賞金的傳單，而行動時間點可能刻意選在馬杜羅63歲生日當天，意圖以此「生日大禮」瓦解其統治意志並鼓勵其流亡。
知情人士指出，這項尚未正式獲准的計畫，旨在升級華府對馬杜羅的施壓力度。傳單內容預計將印有高達5000萬美元(約新台幣15.6億元)的懸賞資訊，該筆獎金是用於獎勵協助逮捕或將馬杜羅定罪的情報。美方官員在今年8月將懸賞金額從2500萬美元翻倍，理由是馬杜羅涉及貪腐、毒品恐怖主義與販毒罪行。
空投傳單打心理戰 逼強人流亡
報導分析，這項行動若執行，最快可能在週日(23日)登場，恰逢馬杜羅的63歲生日。知情人士透露，這個時間點顯然是經過精心設計的。美軍近年常使用PDU-5傳單投擲彈執行此類任務，該裝置能在空中釋放大量捲狀傳單，如雪片般飄落至地面目標區。
這類心理戰是美軍在軍事行動前的標準戰術，旨在打擊敵軍士氣。例如2003年入侵伊拉克前，美軍就曾大規模空投傳單勸降伊拉克部隊；1989年入侵巴拿馬時，美軍為了逼出躲在梵蒂岡大使館的獨裁者諾瑞加(Manuel Antonio Noriega)，甚至架設巨型喇叭日夜轟炸他最討厭的重金屬搖滾樂。
川普在第二任期內對委內瑞拉的態度轉趨強硬。除了心理戰，川普已在加勒比海部署軍艦與數千名美軍，執行掃毒與打擊犯罪行動，自9月初以來已擊斃超過80名涉嫌販毒者。川普政府更向國會通報，宣稱美國正與「指定恐怖組織」處於「非國際性武裝衝突」狀態，這為美軍在國際水域擊殺嫌疑犯提供了法律藉口，儘管此舉引發部分國會議員對法律依據的質疑。
川普11月中旬曾暗示，對於是否對委內瑞拉採取軍事行動「已有了定見」。這項空投傳單計畫若成真，將是在不直接發動軍事攻擊的前提下，對馬杜羅政權最直接的挑釁與施壓。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
