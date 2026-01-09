川普透露馬查多下週訪白宮 稱若收到諾貝爾和平獎是「莫大榮譽」

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間8日透露，他預計下週將會見委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），並表示若她願意將諾貝爾和平獎贈予他，這將是「莫大的榮譽」。

委內瑞拉反對派領袖馬查多。（資料照／路透）

在接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，川普回應了是否計劃與馬查多會面的提問：「據我了解，她將於下週某個時候來訪，我期待向她問好。」

馬查多曾表示願意將她獲得的2025年諾貝爾和平獎贈予川普。對此，川普回應：「我聽說她想這麼做，這可能是莫大的榮譽。」

川普毫不掩飾自己對諾貝爾和平獎的渴望，並積極爭取獎項。《華盛頓郵報》報導稱，他不指定馬查多在馬杜洛被捕後領導委內瑞拉，是因為馬查多獲得了諾貝爾和平獎。對此川普予以否認：「她本不該贏，但是，這跟我做決定無關。」

稍早之前，川普曾向《紐約郵報》表示，他不確定馬查多在委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）下台後，是否擁有足夠的支持率來領導委內瑞拉。而在川普發表這番言論後，馬查多隨即表達了願意將獎項親自贈予總統的意願。

這位自由鬥士曾在本週稍早接受漢尼提採訪時透露，自去年十月獲獎以來，她尚未與川普交談過。當時她曾將這項殊榮獻給美國總統。

馬查多已表明，她與流亡的反對派代表人物龔薩雷茲（Edmundo González）已準備好領導委內瑞拉的過渡政府，美國政府認可龔薩雷茲為委內瑞拉上次總統選舉的勝選者。此外，馬查多還表示計劃儘快返回委內瑞拉。

