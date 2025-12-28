川普通話普丁 克宮：暫時停火只會延長衝突

美國總統川普在和烏克蘭總統澤倫斯基會談前，先和俄羅斯總統普丁通話。

克里姆林宮證實，俄羅斯總統普丁已經和美國總統川普通話，並且表示，雙方一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火，只會延長衝突。（戚海倫報導）

美國總統川普透過社群平台發文表示，他已經和俄羅斯總統普丁進行了「非常良好，而且富有成效的通話」。克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫表示，俄美領導人通話後，雙方立場一致，都認為烏克蘭和歐洲方面提出的暫時停火方案，只會延長衝突，導致戰事再度爆發。

鄂夏柯夫還聲稱，烏克蘭現在應該做出「勇敢決定」，「立刻」從頓巴斯地區撤軍，以「結束」俄烏衝突。他說這次通話由川普總統主動提出，持續大約75分鐘，通話氣氛愉快，而在美烏會談結束後，兩人將再度通話。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普和烏克蘭總統澤倫斯基都抱持樂觀態度，但烏克蘭談判並沒有取得重大突破。在和川普會晤後，澤倫斯基在社群平台發文說，烏克蘭和美國團隊最快可能在下周會面，敲定和平計畫的剩餘要點。澤倫斯基還說，同意川普下個月在華府接待烏克蘭與歐洲領導人。他和川普一致認為，安全保障是實現持久和平的關鍵。