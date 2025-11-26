川普通話習近平後致電高市早苗是去訓誡？林飛帆駁斥：對美日關係極大誤解！ 首度揭露美日台幾乎「每日溝通」內幕

川普與習近平通話後隔天立即致電日本首相高市早苗，引發外界質疑是否在「訓誡」日本別挑釁中國。國安會副秘書長林飛帆今（26）日接受黃暐瀚專訪時駁斥，「我完全不認同這個講法，這是對美日關係的極大誤解。」他首度揭露，美日台之間的溝通協調「幾乎是daily basis（每日進行）」，川普的作法正是標準的盟友協調程序。

新華社宣稱「美方理解台灣問題」 川普Truth Social隻字未提

11月24日，川普與習近平通話後，新華社發布新聞稿聲稱，習近平向川普強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成部分」，並宣稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。然而，川普在自己的Truth Social發文中，詳細列出討論的議題包括烏俄戰爭、芬太尼、大豆和農產品，卻完全沒有提到台灣，也沒有提到日本。

林飛帆分析，這是中方慣用手法。他說，「中方其實在很多次不同的場合，不管是雙邊跟其他國家會談還是多邊，他們很常做一件事情，就是在他們的新聞稿裡面動手腳。所以他們會把在會談當中不管是有提到沒提到，但是他都會加上自己的意見，單方提出的也把它寫成重點。」

林飛帆指出，川普總統在Truth Social上並沒有提到任何一點跟台灣有關的內容，這本身就很說明問題。林飛帆強調，「雙方對於談話最後的結果，什麼樣重要訊息要對外釋出，有共識的部分或是有重要意涵的部分要對外釋出，雙方是有不同認知的。」

川普寫了那麼多卻獨漏台灣 兩方在不同軌道上

林飛帆進一步分析川普發文的內容。他說，「川普總統的發文裡面其實寫的蠻多的，他說我們談到很多的話題，包含烏俄戰爭、芬太尼、還有大豆跟很多的農產品。他寫的那麼多，但是就沒有寫到台灣，也沒寫到日本。」

這代表什麼？林飛帆直言，「所以對於川普而言，他最重要的事情是我的貿易跟你之間的衝突必須要有一個解決。所以我極力的希望說，包括你對美國農產品的進口，包括芬太尼的問題，我現在要跟你談的是這個重點。但是中方想要談的重點是台灣議題。」

他總結，「所以兩方很明確的在這個談話的過程當中，是在不同的軌道上面。我想這是一個在事後的發文跟事後的表達當中，我們可以看得到的。」

川普隔天致電高市早苗 是訓誡還是盟友同步？

川普與習近平通話後，隔天立即致電日本首相高市早苗。由於高市早苗日前因「台灣有事可能形成日本危機事態」的發言引發中方大動作抗議，外界質疑川普是否在「訓誡」或「約束」日本別再刺激中國。

面對這樣的解讀，林飛帆駁斥，「我完全不認同這個講法，這是對美日關係的極大不理解。」

他解釋川普的作法其實是標準的盟友協調程序。林飛帆說，「有一個很有趣的事情，就是說川普在跟習近平通話，有先讓日方知道。那除了事先讓日方知道之外，他事後也讓日方，也跟高市早苗首相也在進行一個通話，讓他知道這個談話的過程跟內容。」

他強調這個程序的意義，「所以我想這個意義非常明確，就是說我事先告訴我的盟友，我接下來要跟中方對話。對話完之後我還告訴你說我們談了什麼。所以代表美日之間的關係是非常強韌。」

美日台溝通「幾乎每日進行」

林飛帆在訪問中首度揭露美日台之間的密切溝通機制。他說，「過去一段時間對於中國如何不管是從安全上面的部署，還是說在地緣政治上面如何去平衡中國的影響力，美日都是最核心的盟友。所以他們雙邊是對到底如何去應對中國的威脅，其實是有一個高度的協調。那甚至於是雙邊是不斷在進行daily的溝通。」

他進一步透露台美之間的溝通頻率，「那我們跟美方其實也是，我們跟美方其實也是每日在進行溝通跟談話。」

林飛帆強調，「所以如果要把他曲解成是說打電話給高市首相是訓誡，我想這個是非常錯誤的解讀。」他認為，美日台之間保持如此密切的協調，正是為了共同管理中國帶來的變數。

高市早苗延續安倍路線 不是新立場

談到高市早苗因「台灣有事」言論引發爭議，林飛帆分析，這其實不是什麼新立場。他說，「日方一直都很清楚台灣的重要性，就是不管是哪一屆政府。那高市早苗首相的發言，其實跟之前安倍首相在任時期他的發言其實是一致的，他並沒有在政策立場上做非常大幅度的改變。他其實跟安倍政權其實是一樣的概念。」

林飛帆指出，日本提到台灣有事很有可能也會形成對日本的危機事態，這個概念其實日本早就在很長一段時間都有不斷內部討論。「他的態度跟立場其實也就是延續安倍政權的態度立場，他是一貫的。」

中方為何此時大動作反應？企圖瓦解中國包圍網

既然日本的立場一貫，為什麼中方在這個時候必須要做大動作的抗議？林飛帆分析，「我想他的目的很清楚，第一個是對中國來講，他當然不希望在整個區域當中形成一個好像對他是一個圍堵或是包圍的態勢，他儘可能要去瓦解。」

但為什麼這麼多周邊國家都對中國有那麼大的反彈？林飛帆揭露具體數據，「就是因為他這幾年已經不斷的對外擴張。我們光看去年，去年5000架次的共機共艦的擾台，那今年其實到了現在11月還沒有滿，其實我們現在已經看到說整個不管是共機共艦的次數，不只沒有減少，而且還是持續在增加。」

去年12月99艘船包圍第一島鏈

林飛帆還透露一個驚人的案例。他說，「你光看去年12月有一個例子，去年12月中共曾經發動了一個所謂99艘船包圍整個第一島鏈。不是只是針對台灣而已，它是針對東海、台海、南海同步進行海上的演習。」

這個「99艘船包圍第一島鏈」的軍事行動，顯示中共的軍事威脅不是只針對台灣，而是整個區域的安全問題。林飛帆表示，這也是為什麼包括日本、菲律賓、台灣、美方，都對中國的這些舉措跟動作有那麼大的反彈。

川普明年4月可能訪北京？林飛帆：歷史經驗很清楚

日本媒體預測，川普可能明年4月訪問北京會見習近平，高市早苗也可能提前訪美。林飛帆被問到台灣的立場會不會受到影響時表示，國安會密切關注整個事態的發展。

他說，「第一個是我們很密切在關注整個事態的發展，那我們跟美方的溝通協調其實都非常非常良好。所以其實包括相關的安排，當然除了媒體上面大家所看到的之外，其實我們在跟美方的溝通應對，幾乎是我剛剛所講的，幾乎是daily basis，就是每天都在進行。」

對於川普與習近平會面可能的結果，林飛帆提醒大家看歷史經驗。他說，「如果你認真去看過去第一任川普執政時期，也跟習近平有過雙邊的峰會，那之後的結果其實大家都很清楚，其實是貿易戰。所以到底會不會就雙邊的狀況就會有一個很180度的大翻轉，這個我想我們都必須要再觀察。」

美日台持續協調 台灣並未被邊緣化

林飛帆總結，首先，川普與習近平通話後致電高市早苗，不是訓誡，而是標準的盟友事前告知、事後說明程序。其次，美日台之間保持「幾乎每日」的密切溝通，共同協調如何應對中國威脅。第三，中方在新聞稿中的說法與美方發布內容有明顯落差，顯示雙方在台灣議題上並無共識。

林飛帆強調，美日之間在共同思考如何管理中國的變數，川普與日方的密切協調，正說明美國並沒有因為要與中國對話就擱置盟友關係。相反的，透過事前告知、事後說明的機制，美日保持「在同一個頁面上」（on the same page），這正是盟友關係穩固的展現。

至於台灣的立場，林飛帆表示政府與美方保持每日溝通，密切關注所有發展，台灣並未在美中互動中被邊緣化。他說，「我們跟美方的溝通協調其實都非常非常良好，幾乎是每天都在進行。」