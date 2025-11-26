川普通話習近平後致電高市早苗是去訓誡？林飛帆駁斥：對美日關係極大誤解！ 首度揭露美日台幾乎「每日溝通」內幕
中方為何此時大動作反應？林飛帆：企圖瓦解中國包圍網 去年12月99艘船包圍第一島鏈
川普與習近平通話後隔天立即致電日本首相高市早苗，引發外界質疑是否在「訓誡」日本別挑釁中國。國安會副秘書長林飛帆今（26）日接受黃暐瀚專訪時駁斥，「我完全不認同這個講法，這是對美日關係的極大誤解。」他首度揭露，美日台之間的溝通協調「幾乎是daily basis（每日進行）」，川普的作法正是標準的盟友協調程序。
新華社宣稱「美方理解台灣問題」 川普Truth Social隻字未提
11月24日，川普與習近平通話後，新華社發布新聞稿聲稱，習近平向川普強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成部分」，並宣稱「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。然而，川普在自己的Truth Social發文中，詳細列出討論的議題包括烏俄戰爭、芬太尼、大豆和農產品，卻完全沒有提到台灣，也沒有提到日本。
林飛帆分析，這是中方慣用手法。他說，「中方其實在很多次不同的場合，不管是雙邊跟其他國家會談還是多邊，他們很常做一件事情，就是在他們的新聞稿裡面動手腳。所以他們會把在會談當中不管是有提到沒提到，但是他都會加上自己的意見，單方提出的也把它寫成重點。」
林飛帆指出，川普總統在Truth Social上並沒有提到任何一點跟台灣有關的內容，這本身就很說明問題。林飛帆強調，「雙方對於談話最後的結果，什麼樣重要訊息要對外釋出，有共識的部分或是有重要意涵的部分要對外釋出，雙方是有不同認知的。」
川普寫了那麼多卻獨漏台灣 兩方在不同軌道上
林飛帆進一步分析川普發文的內容。他說，「川普總統的發文裡面其實寫的蠻多的，他說我們談到很多的話題，包含烏俄戰爭、芬太尼、還有大豆跟很多的農產品。他寫的那麼多，但是就沒有寫到台灣，也沒寫到日本。」
這代表什麼？林飛帆直言，「所以對於川普而言，他最重要的事情是我的貿易跟你之間的衝突必須要有一個解決。所以我極力的希望說，包括你對美國農產品的進口，包括芬太尼的問題，我現在要跟你談的是這個重點。但是中方想要談的重點是台灣議題。」
他總結，「所以兩方很明確的在這個談話的過程當中，是在不同的軌道上面。我想這是一個在事後的發文跟事後的表達當中，我們可以看得到的。」
川普隔天致電高市早苗 是訓誡還是盟友同步？
川普與習近平通話後，隔天立即致電日本首相高市早苗。由於高市早苗日前因「台灣有事可能形成日本危機事態」的發言引發中方大動作抗議，外界質疑川普是否在「訓誡」或「約束」日本別再刺激中國。
面對這樣的解讀，林飛帆駁斥，「我完全不認同這個講法，這是對美日關係的極大不理解。」
他解釋川普的作法其實是標準的盟友協調程序。林飛帆說，「有一個很有趣的事情，就是說川普在跟習近平通話，有先讓日方知道。那除了事先讓日方知道之外，他事後也讓日方，也跟高市早苗首相也在進行一個通話，讓他知道這個談話的過程跟內容。」
他強調這個程序的意義，「所以我想這個意義非常明確，就是說我事先告訴我的盟友，我接下來要跟中方對話。對話完之後我還告訴你說我們談了什麼。所以代表美日之間的關係是非常強韌。」
美日台溝通「幾乎每日進行」
林飛帆在訪問中首度揭露美日台之間的密切溝通機制。他說，「過去一段時間對於中國如何不管是從安全上面的部署，還是說在地緣政治上面如何去平衡中國的影響力，美日都是最核心的盟友。所以他們雙邊是對到底如何去應對中國的威脅，其實是有一個高度的協調。那甚至於是雙邊是不斷在進行daily的溝通。」
他進一步透露台美之間的溝通頻率，「那我們跟美方其實也是，我們跟美方其實也是每日在進行溝通跟談話。」
林飛帆強調，「所以如果要把他曲解成是說打電話給高市首相是訓誡，我想這個是非常錯誤的解讀。」他認為，美日台之間保持如此密切的協調，正是為了共同管理中國帶來的變數。
高市早苗延續安倍路線 不是新立場
談到高市早苗因「台灣有事」言論引發爭議，林飛帆分析，這其實不是什麼新立場。他說，「日方一直都很清楚台灣的重要性，就是不管是哪一屆政府。那高市早苗首相的發言，其實跟之前安倍首相在任時期他的發言其實是一致的，他並沒有在政策立場上做非常大幅度的改變。他其實跟安倍政權其實是一樣的概念。」
林飛帆指出，日本提到台灣有事很有可能也會形成對日本的危機事態，這個概念其實日本早就在很長一段時間都有不斷內部討論。「他的態度跟立場其實也就是延續安倍政權的態度立場，他是一貫的。」
中方為何此時大動作反應？企圖瓦解中國包圍網
既然日本的立場一貫，為什麼中方在這個時候必須要做大動作的抗議？林飛帆分析，「我想他的目的很清楚，第一個是對中國來講，他當然不希望在整個區域當中形成一個好像對他是一個圍堵或是包圍的態勢，他儘可能要去瓦解。」
但為什麼這麼多周邊國家都對中國有那麼大的反彈？林飛帆揭露具體數據，「就是因為他這幾年已經不斷的對外擴張。我們光看去年，去年5000架次的共機共艦的擾台，那今年其實到了現在11月還沒有滿，其實我們現在已經看到說整個不管是共機共艦的次數，不只沒有減少，而且還是持續在增加。」
去年12月99艘船包圍第一島鏈
林飛帆還透露一個驚人的案例。他說，「你光看去年12月有一個例子，去年12月中共曾經發動了一個所謂99艘船包圍整個第一島鏈。不是只是針對台灣而已，它是針對東海、台海、南海同步進行海上的演習。」
這個「99艘船包圍第一島鏈」的軍事行動，顯示中共的軍事威脅不是只針對台灣，而是整個區域的安全問題。林飛帆表示，這也是為什麼包括日本、菲律賓、台灣、美方，都對中國的這些舉措跟動作有那麼大的反彈。
川普明年4月可能訪北京？林飛帆：歷史經驗很清楚
日本媒體預測，川普可能明年4月訪問北京會見習近平，高市早苗也可能提前訪美。林飛帆被問到台灣的立場會不會受到影響時表示，國安會密切關注整個事態的發展。
他說，「第一個是我們很密切在關注整個事態的發展，那我們跟美方的溝通協調其實都非常非常良好。所以其實包括相關的安排，當然除了媒體上面大家所看到的之外，其實我們在跟美方的溝通應對，幾乎是我剛剛所講的，幾乎是daily basis，就是每天都在進行。」
對於川普與習近平會面可能的結果，林飛帆提醒大家看歷史經驗。他說，「如果你認真去看過去第一任川普執政時期，也跟習近平有過雙邊的峰會，那之後的結果其實大家都很清楚，其實是貿易戰。所以到底會不會就雙邊的狀況就會有一個很180度的大翻轉，這個我想我們都必須要再觀察。」
美日台持續協調 台灣並未被邊緣化
林飛帆總結，首先，川普與習近平通話後致電高市早苗，不是訓誡，而是標準的盟友事前告知、事後說明程序。其次，美日台之間保持「幾乎每日」的密切溝通，共同協調如何應對中國威脅。第三，中方在新聞稿中的說法與美方發布內容有明顯落差，顯示雙方在台灣議題上並無共識。
林飛帆強調，美日之間在共同思考如何管理中國的變數，川普與日方的密切協調，正說明美國並沒有因為要與中國對話就擱置盟友關係。相反的，透過事前告知、事後說明的機制，美日保持「在同一個頁面上」（on the same page），這正是盟友關係穩固的展現。
至於台灣的立場，林飛帆表示政府與美方保持每日溝通，密切關注所有發展，台灣並未在美中互動中被邊緣化。他說，「我們跟美方的溝通協調其實都非常非常良好，幾乎是每天都在進行。」
其他人也在看
嘉義大林灌溉溝渠年久失修 (圖)
立院經濟委員會委員、民進黨立委蔡易餘26日邀請農業部次長黃昭欽及地方民代等實地考察「嘉義地區農經建設概況—大林鎮農水路改善工程」，會勘4處年久失修、淤積嚴重的灌溉溝渠。中央社 ・ 1 小時前
黃子佼二審判決「藏玄機」 律師：更多被害人可求償
台北市 / 綜合報導 藝人黃子佼持有兒少性影像一案，二審改判1年6月，但緩刑4年，有機會躲過牢獄之災，判決一出引起發社會輿論。但有律師分析，二審判決其實「暗藏玄機」，關鍵就在法官認定黃子佼違反「個資法」，也就代表受害的不只37名未成年人，其他成年的被害人也有機會對黃子佼提起民事訴訟，要求賠償。若是檢方上訴三審被害人數暴增，黃子佼是否還能主張「全數和解」維持緩刑，恐生變數。藝人黃子佼透過創意私房論壇，持有上千部兒少性影像，高院二審認定，黃子佼還涉及個資法改判1年6個月緩刑4年，併罰180小時勞動服務，3堂法治教育課，記者VS.黃子佼(2025.08)說：「希望被判多重，無罪嗎。」儘管演藝事業重挫，但只要緩刑期間不再犯黃子佼就不用入監服刑，判決一出引發輿論譁然，但法界分析這判決其實暗藏玄機。非本案律師劉韋廷說：「那個人資料保護法就不限於未成年人，黃子佼下載的所有相關性影像，就高達2000多個人，也就說這2000多個人，未來可以向黃子佼，來提起民事的求償。」改用個資法等於被害人不侷限未成年人，可以提民事賠償。關鍵就在一審法官是以持有未成年性影像罪判黃子佼8個月，被害人限縮在未成年的37人當中，黃子佼主張已經達成全數和解，但二審法官以個資法判決，等於被害人不再侷限於未成年人，被害人數增加，若檢方上訴三審，黃子佼再想達成多數和解難度也增加，恐生變數。非本案律師劉韋廷說：「雖然給予黃子佼緩刑，但緩刑的期間高達四年，義務勞役180個小時，是真的得去掃地，真的得去做清潔工作。而且這個緩刑時間也很長。」律師李怡貞也指出，黃子佼二審整體刑度，還是比一審的刑責重，除了花錢和解，還要服勞務參加法治教育，未來還可能面對其他被害人求償，恐怕案件未完待續。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
新北再添4處全智慧停車場 新莊、中和、鶯歌、汐止12/1起啟用
為提升民眾停車便利性，新北市交通局於新莊、中和、鶯歌、汐止等新設4處全智慧平面停車場，將於12月1日正式啟用，共計156格小型車格、502格機車格。交通局停車管理科科長吳清哲指出，新莊區領航路停車場鄰近輔大醫院急診室及輔仁大學，周邊車流和停車需求龐大，市府活化醫療服務用地暫時規劃為平面停車場，可提供130格汽車格、222格機車格，有效紓緩周邊停車壓力。此外，交通局並與國有財產署合作，在中和與鶯歌增設機車停車場，分別是中和區連和機車停車場及鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格，讓通勤族及在地居民能更輕鬆停車。吳清哲指出，位於汐止區湖前街2巷1號旁的汐止區福德段停車場，鄰近湖光市民活動中心，是結合養護工程處辦理康寧街道路改善工程同步打造的停車空間，共提供26格小型車格，完善周邊生活圈的停車空間。交通局表示，本次啟用的4處停車場皆導入最新智慧化停管設備，全場採用車牌辨識系統及悠遊卡感應進出場，讓民眾享受更直覺、更快速的停車體驗。更多新聞推薦 ● 民進黨拍板 正式提名蘇巧慧戰2026新北市長、陳品安選苗栗縣長台灣好新聞 ・ 2 小時前
為領普發1萬！阿公單車迷航9小時 累癱倒坐街頭
普發現金1萬開放郵局臨櫃領取，彰化縣鹿港一名81歲老翁一大早騎著腳踏車要去住家附近郵局領取，卻迷失方向感，一路騎到彰化市，整個人迷航9小時，到不了郵局，也找不到回家的路，整個人累倒在街頭。用路人見阿公身體不適，報警處置。阿公家屬也正著急找尋阿公，聽到員警的通知，放下心中大石頭。太報 ・ 1 小時前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
賴清德投書華郵宣布1.2兆國防預算！林飛帆駁「美國逼買武器」並揭三大用途；國際專家警示「台灣時間有限」
賴清德投書華郵宣布400億美元（1.2兆台幣）國防預算。林飛帆首度說明投資不對稱戰力、AI無人系統、台灣之盾三大方向。面對中共去年5000架次、今年持續增加的軍事威脅，以及99艘船包圍第一島鏈，政府如何爭取藍白國會支持？完整回應4大質疑。風向台灣 ・ 8 小時前
下個月迎聖誕節！他好奇「大家收過什麼地獄禮物」網：一生難忘
下個月將迎來聖誕節，許多人會約同事、好友一起玩交換禮物，不過每個人喜好不同，要挑到適合每個人的禮物不容易，有網友也好奇大家過去曾收過什麼地獄禮物，在網上掀起熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 10 小時前
富察案示警風險！國民黨修《國籍法》遭林濁水批「政治自殺」，提解套：中配宣誓效忠中華民國
國民黨擬修《國籍法》替中配參政解套，遭林濁水痛批「不知死活」。本文深入探討《國籍法》第20條單一忠誠困局，引用「富察」案例，並解析林濁水提出比照國際慣例，在台「宣誓效忠」的具體解套建議。快速掌握劉世芳與國民黨的立場衝突。風向台灣 ・ 1 天前
賴總統投書華郵：感謝川普 宣布歷史性1.25兆國防特別預算
賴清德總統投書美國華盛頓郵報，文中除表達對美國總統川普的感謝，並表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他並宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充國防特別預算，以彰顯台灣捍衛民主的決心。中時新聞網 ・ 13 小時前
網球》「壞小子」基里奧斯傷癒復出 報名庫揚精英賽為澳網暖身
澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）報名庫揚精英賽，代表這位飽受傷病困擾的人氣球星，打算明年新賽季在澳洲網球公開賽主場強勢回歸。基里奧斯近3年來經歷恐危及職業生涯的膝蓋和手腕手術，打打停停幾已淡出職業賽場，不過30歲的他卻把明年元月13日至15日在墨爾本舉行的庫揚精英賽加入賽程，正是為自由時報 ・ 21 小時前
健康早餐藏血糖炸彈！營養師揭「5大地雷」恐越吃越餓
健康早餐藏血糖炸彈！營養師揭「5大地雷」恐越吃越餓造咖 ・ 1 小時前
台灣男籃今出征日本！「豪弟」林書緯首披中華隊戰袍
【記者廖柏璋／台北報導】世界盃籃球亞洲區資格賽開打，台灣將在28日首戰日本，今天一早中華男籃出發前往神戶，而12人名單也出爐，「豪弟」林書緯將首次為台灣打國際賽。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
認日本「無立場認定」台灣法律地位 高市：有責任與陸建立好關係
中日關係近日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，她今（26）日與在野四黨進行黨魁辯論時坦言，台日維持非政府實務關係，日本根據《舊金山和約》放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。至於「台灣中廣新聞網 ・ 1 小時前
「恐怖耶誕」遊行登場 半人半魔「克拉普斯」懲罰不聽話孩子
提起耶誕節，多半會想到耶誕老人送禮物、溫馨的家人團聚，但在斯洛維尼亞西北部的戈里恰內（Goričane），一場別開生面的「恐怖遊行」呈現出節慶文化的另一面。在「克拉普斯之夜」（Krampus Night）活動中，遊行者扮成各式惡魔造型，包括戴著山羊角面具、披著毛皮、甚至手持電鋸，讓一旁的民眾又驚又笑。「克拉普斯」外形半人半魔，是中歐聖誕傳統中的重要角色，習俗上會與聖尼古拉斯（Saint Nicholas）同行。當乖巧的孩子收到獎勵時，不聽話的孩子則會被克拉普斯嚇唬當作懲戒。 不過，想要扮好一尊克拉普斯並不容易。一套高品質的服裝可能要價2000至3000歐元（約新台幣7.2萬至10.8萬元），包括毛皮、面具等細節。但參與者表示，能讓人們聚在一起、延續傳統，才是這個活動最重要的意義。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
幫林姿妙農地農用官司翻案？監委報告：99顆芭樂樹都長高了
[Newtalk新聞] 宜蘭縣長林姿妙因指示縣府相關單位違法核發羅東鎮公正段1558地號土地的「農地農用證」，讓地主免繳112萬元土增稅，以圖利罪等遭重判12年6月有期徒刑。不過，監委蔡崇義等人提出調查報告，引用實地勘查官員認為，該土地種了99顆芭樂樹、樹也長了2米多。調查報告雖然沒有指責宜蘭地院判決，但確認為現行認定標準，農業部宜檢討修訂，建立明確執行標準。 林姿妙2024年年底因圖利罪、公務員不明財產來源罪，遭宜蘭地院重判12年6個月有期徒刑。其中最主要在於非法核發1558地號土地農地農用證明書圖利他人，讓地主陳正勳等人免繳112萬6803元土地增值稅。該案上訴至二審，尚未宣判。 不過，監委蔡崇義、陳景峻、王美玉等人則提出「宜蘭縣縣長林姿妙等人涉犯貪污經法院判決有罪案」調查報告，質疑相關認定。報告指出，宜蘭地院113年12月31日111年度矚訴字第2號判決認定關於核發宜蘭縣羅東鎮公正段1158地號土地農業用地作農業使用證明書的犯罪事實，包括： 1158地號土地前因於104年間，堆置土石方，欲做停車場而未作農業使用，遭宜蘭縣政府於105年3月21日裁罰6萬元，並命恢復原狀，但地主劉石新頭殼 ・ 1 小時前
于朦朧疑遭杜強搧巴掌畫面瘋傳！全網爆炸怒喊：這渾蛋到底在哪
中國大陸男星于朦朧於2025年9月11日在北京墜樓身亡，享年37歲。 雖然警方將死因初步定調為「飲酒後意外墜樓」，然而事件疑點至今眾說紛紜。近日網上流出一段杜強一上保姆車就搧于朦朧巴掌的影片，掀起網上無數謾罵，此段影片再度將于朦朧事件推上風口浪尖。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
支持賴清德國安行動方案 林岱樺：高雄護國產業，國強民富
總統賴清德26日在記者會宣布1.25兆元軍購案，立委林岱樺公開力挺，認同總統主張「和平必須靠實力」、「投資國防就是投資安全」品觀點 ・ 3 小時前
國道1號南向中壢段2起車禍事故 車流綿延5公里
（中央社記者吳睿騏桃園26日電）國道公路警察局今天表示，國道1號南向61.5公里中壢路段下午發生2起共6車的事故，1名駕駛腳部挫傷，但意識清楚無生命危險，受事故影響車流綿延約5公里長，事故現場於3時50分排除。中央社 ・ 1 小時前
前田健太睽違11年重返日職！加盟樂天金鷲 盼成先發輪值救世主
日本職棒東北樂天金鷲隊於今（26日）正式宣佈，已與尋求重返日本的37歲資深強投前田健太達成合約協議。這也是樂天球團繼網羅行使自由球員資格的DeNA捕手伊藤光，以及前落磯隊新洋投Roansy Contreras之後，今年冬天的第三筆重要補強。這位睽違11年重返日本球界的傳奇右投，被視為拯救樂天先發輪值的「救世主」。鏡報 ・ 8 小時前
川習通話「爭取下台階」 我國安人士：習近平需要這通電話
美國總統川普與大陸國家主席習近平通話觸及台灣議題，大陸外交部發言人毛寧昨稱，這次通話是「美方發起」。但我國安人士昨天表示...聯合新聞網 ・ 13 小時前