川普通話難解泰柬衝突 日媒揭泰國總理的國會改選豪賭

泰國與柬埔寨再度發生武裝衝突之際，泰國總理阿努廷並未接受美國總統川普斡旋，雙方持續交火。觀察家認為，席捲泰國全境的軍事民族主義氛圍，或將為高舉極端民族主義保守大旗的阿努廷，在即將到來的國會下議院改選中帶來助力。

泰柬兩國近日於爭議邊境地區發生流血衝突，這是雙方7月發生為期5天衝突以來的最激烈戰鬥。阿努廷（Anutin Charnvirakul）11日晚間突然在社群媒體宣布，將解散國會下議院，並在隔日凌晨獲泰王瓦吉拉隆功批准，將在45至60日內舉行大選。

《日經亞洲》指出，這場必須在明年2月初前完成的選舉，將在軍事衝突的背景下舉行。即便美國總統川普（Donald Trump）12日致電阿努廷，試圖挽救他在7月底促成的泰柬和平協議，仍未能改變泰方的好戰姿態。

阿努廷13日在臉書發文稱，軍事行動將持續至「我們不再感受到對國土與人民的危害與威脅」為止。

觀察家認為，席捲泰國全境的軍事民族主義（military nationalism）氛圍，將為高舉極端民族主義保守大旗的阿努廷帶來助力。一位西方外交官指出，泰柬衝突將激昂的民族主義情緒推向選舉核心，「當前的政治氣候對保守陣營有利。」

部分外國使館預測，全國氛圍將使阿努廷率領的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）在500席的眾議院中獲得「意外之財」。有分析稱：「隨著競爭對手紛紛倒戈，加上與柬埔寨邊境爭端激發的民族主義浪潮，泰自豪黨有望將2023年大選贏得的70席再翻幾乎一倍。」

泰國國會11日晚間上演戲劇性一幕：最大政黨人民黨（People's Party）撤回9月對阿努廷出任總理的支持。此前泰自豪黨曾阻撓人民黨修改泰國2017年憲法的動議，該法是泰國軍政府時期的壓制性產物。

阿努廷的盟友表示，解散國會始終是既定議程。「事實上，阿努廷恪守就職時的承諾。如果反對派推動不信任議案，他將解散國會」，總理親信向《日經亞洲》透露：「他認為自己已竭盡全力。事到如今，任其發展吧。讓選民來決定。」

但一位消息靈通的政治圈內人士警告，此舉也可能適得其反。「如果戰事持續下去導致選舉難以舉行，或許會為達成臨時停火方案打開大門」，他指出：「屆時阿努廷可能會被撤換。」

