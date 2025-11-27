川普通話高市約1小時 勸她「避免在台灣議題刺激北京」

美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）。（圖／達志／美聯社）

《華爾街日報》報導，美國總統川普25日與大陸國家主席習近平通話後，隨即致電日本首相高市早苗，建議她「放低音量」，避免在台灣主權問題上刺激北京。日本政府人士向TBS電視台和共同社證實，美日領袖確實談及中日關係因台灣問題升溫而對立，並確認將攜手讓事態降溫。但官房長官木原稔則否認川普曾要求高市避免挑釁北京。

《華爾街日報》評論稱，川普正忙著準備明年的川習會，中美貿易休戰已與台灣問題密不可分，高市的強硬表態時機可謂相當尷尬。

建議「放低音量」 管控日陸關係

知情人士透露，川習通話約1小時，近半數時間集中談論對台灣的歷史主張，以及美中維護全球秩序的共同責任。不久後，川普立刻與高市通話。美日消息人士透露，川普建議高市不要在涉台議題上挑釁陸方，但川普的措辭模糊，並未明白施壓高市收回她的爭議言論。日媒《共同社》另有一說稱，川普在談話中表示日中關係「需要進行管控」。

此外，川普對高市在國內面臨的政治壓力，有所掌握，也了解她可能無法完全收回激怒北京的言論。事實上，高市26日的國會答詢已調整了說法。當時，曾任首相的立憲民主黨黨魁野田佳彥問她何謂「存亡危機事態」時，高市拒絕再具體回答，僅稱會結合資訊做判斷。野田佳彥解讀，高市的回答「實質上等同收回先前的言論」。分析人士也解讀，此舉是東京釋放的軟化訊號。

談及台海 日官方否認「挑釁」說

然而日本官方對此報導持不同說法。官房長官木原稔27日上午以「涉及外交事務，不便回答細節」回覆相關詢問；下午則直接否認華爾街日報所述「川普建議高市不要挑釁陸方政府」，稱「並無此事」。不過另有日本政府人士向TBS和共同社證實，日美兩國領袖通話時確有討論中日因台灣問題而產生對立，並確認雙方將攜手讓事態趨於平息。

《華爾街日報》引述日本官員說法，稱川普傳達出的訊息「令人擔憂」，因為他顯然不希望台灣問題引發摩擦，危及美中上月達成的緩和局面。美中協議包含中國承諾增加採購美國黃豆與其他農產品，緩解貿易戰的後遺症。

學界評川普選擇經貿 約束盟友

白宮就上述報導回覆，「與中國關係和睦對美國、日本都有好處。習近平將大幅擴大採購大豆等農產品，任何對美國農民有利的事，就是好事。」

川普肯定高市在防務議題上的強硬立場，兩人10月底曾在美軍橫須賀基地的航空母艦上共同出席活動，展示美日同盟。但在川普積極準備明年川習會的當下，中美貿易休戰與台灣問題已變得密不可分，高市的強烈表態被評為「時機不妥」。消息人士稱，川普的重點在於確保中國不延宕農產品採購承諾，他甚至在通話中要求習近平「快一點」，並獲得中方「幾乎同意」。

學界認為，川普在與習近平通話後才致電高市本身就耐人尋味。智庫「外交關係協會」（CFR）特聘研究員古德曼認為，美國總統與中日領導人通話不奇怪，但先後順序可能讓東京感到吃驚，因為這或許反映出川普願意為了維護美中經貿關係，而選擇約束盟友在地緣政治的爭議立場。

