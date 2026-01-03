川普速逮委內瑞拉總統馬杜洛！李在明下令保護當地韓僑 進行撤僑準備

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國總統川普於今（3）日稍早下令對委內瑞拉動武，並空襲委國機場與軍事設施。不久後，川普更在自家媒體真相社群（Truth Social）證實美軍已擄獲委國總統馬杜洛夫婦，並將兩人遷移至國外。對此，南韓總統李在明表示將緊密監控委國局勢，並下令保護當地韓僑，必要時將進行撤僑。

委內瑞拉馬杜洛政權迅速遭川普推翻，李在明緊急下令預備撤僑。（圖／李在明X）

由於美軍在當地進展迅速，並於短時間內完成另類「斬首行動」，導致委內瑞拉當前處於群龍無首的狀態，情況可能會持續惡化。根據韓國媒體《News1》報導，韓國總統李在明緊急指示，必須保護南韓在委國當地僑民，並嚴密準備撤僑計畫，以在必要時可以快速執行計畫。

青瓦台當局指出，目前在委內瑞拉的韓籍僑民約有70餘人，暫時未傳出傷亡情形。

