川普連環Call擋不住！納坦雅胡堅持剿滅真主黨，以色列伊朗恐瀕臨全面開戰

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美國總統川普（Donald Trump）正面臨中東局勢再度失控的挑戰。根據美國官員透露，以色列與伊朗近日爆發新一輪激烈交火後，川普政府內部對於能否有效約束以色列軍事行動愈發擔憂，害怕這波衝突很可能演變成另一場全面戰爭。

消息人士向美國廣播公司（ABC News）表示，隨著伊朗向以色列發射大批飛彈後，川普立即致電以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），希望說服對方不要進一步展開報復行動。兩名熟悉談話內容的人士指出，川普在通話過程中，一度對以色列立場展現理解認同，但隨著局勢持續惡化，他的態度也逐漸轉趨強硬。

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白宮擔憂衝突失控

第一通電話後，以色列與伊朗又互相攻擊後，川普及核心幕僚在看到雙方軍事行動的規模與強度後，對於整體局勢感到相當憂慮，害怕會迅速失控，進而引爆全面戰爭。在此背景下，川普再次致電納坦雅胡，這次更明確要求以方停止進一步軍事打擊。

以色列總理納坦雅胡（中左）與美國總統川普。（美聯社）

除了電話直接施壓，川普同時透過自家社群發文，「以色列和伊朗必須立刻停止開火。」

目前，以色列與伊朗均表示，願意暫時遵守川普提出的要求，但雙方也同時給出警告，假如未來再次遭到挑釁或攻擊，他們將保留重啟軍事行動的權利。這個宣告看在華府官員眼中，並不認為危機已經解除，因為這種脆弱平衡，只會讓停火安排變得極其不穩定，尤其德黑蘭當局更積極介入黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列的衝突後，使得區域安全風險持續飆高。

真主黨衝突成導火線

在伊朗直接向以色列發動攻擊前數小時，以軍曾空襲黎巴嫩首都貝魯特附近多處真主黨據點。總理納坦雅胡宣稱，此舉是回應真主黨稍早對以色列的襲擊。然而伊朗此前早已給出警告，假如以色列持續對真主黨展開軍事行動，德黑蘭勢必將直接介入。

黎巴嫩官兵抬著同袍棺木出殯悼念。（美聯社）

面對德黑蘭的恫嚇，納坦雅胡反過來強硬宣告，在以色列看來，伊朗與真主黨當前「比以往任何時候都更虛弱」，伊朗與真主黨試圖對以色列建立新規則，這一點以色列絕對無法接受。

儘管川普政府私下持續呼籲以色列，降低軍事行動規模，嘗試替中東和平談判創造空間，但以色列政府始終堅稱，打擊摧毀真主黨、是維護該國國家安全不可或缺的一環。華府官員坦言，雖然高層迄今仍支持以色列擁有自我防衛權，但川普及部分官員愈來愈不滿納坦雅胡的強硬手段，認為他部分決策、完全是受到國內政治考量影響，很可能妨礙國際社會推動停火的努力。

川普宣稱與事實差距？

川普近期多次透過媒體或自己的社群宣稱，美國與伊朗已接近達成新停火協議，內容涵蓋延長停火、重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運自由，以及啟動更深入的核計畫對話。

然而多名熟悉談判進度的人士卻出面吐槽，目前雙方仍存在重大分歧，像是伊朗願意接受哪些核限制措施，以及德黑蘭能獲得怎樣的經濟補償等問題，華府和德黑蘭根本沒有取得共識。

此外，伊朗方面還堅持，停火機制必須包含黎巴嫩境內，要求未來任何停火協議內文，都必須讓以色列軍隊全面撤離黎巴嫩。這項要求，也讓美伊談判前景增添更多不確定性。

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