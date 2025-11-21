川普連用黃仁勳3句話！躍升「最愛CEO」 紐時：輝達晶片成談判籌碼

財經中心／彭淇昀報導

輝達執行長黃仁勳已是美國總統川普最愛的CEO。川普19日在社群連發3天貼文，內容引用黃仁勳曾說的話，強調自己促成了在美國發明和製造最先進的AI晶片。根據《紐約時報》報導分析，近半年來川普與黃仁勳的互動關係迅速升溫，「輝達晶片」甚至已成為美國與各方貿易與和平談判的籌碼。

川普引黃仁勳「AI在美發明、在美製造」發文，近年來關係迅速升溫。（圖／翻攝自川普Truth Social）

川普19日在自家社交平台Truth Social上發布3篇貼文，內容揭引述黃仁勳受訪時曾說的話，包括「我們在美國製造，是因為川普總統」、「正如我所承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell已開始生產。AI在美國發明、在美國製造，為美國和全世界而打造」、「不到一年，輝達就要在美國製造最先進的AI晶片，這一切始於川普總統想讓美國再工業化，他的關稅政策正是促成此事的關鍵推力」。

根據《紐約時報》報導指出，川普上月在南韓出席APEC企業領袖峰會時，突然公開大力稱讚黃仁勳，稱他是「非常傑出的人物」，甚至當場詢問他是否也在會場附近。不久後，黃仁勳則在華府的一場活動中盛讚白宮放寬AI管制、鼓勵產業投資的作法，還表示川普已讓AI發展出現重大轉折，他甚至一度考慮立刻搭機飛往南韓，希望能親自和川普碰面。

報導指出，川普重掌白宮前，黃仁勳極少出現在華府政治圈，也未參與就職典禮；但川普政府掌控輝達對中國的晶片出口許可，加上美方也能協助輝達客戶取得運算所需的能源，因此黃仁勳曾2度拜會川普，然而都無法成功推動撤銷對中國的出口限制。

情勢在今年4月出現變化，當時黃仁勳宣布將在美國投資5000億美元建立產線，幾天後又陪同川普前往中東，協助促成高達2000億美元的晶片交易，這讓川普欣喜不已，開始頻頻公開誇讚黃仁勳，稱他是「我的朋友」、「做得非常好，讓美國更有光彩」。

AI晶片成為外交談判工具，可說是波音等工業產品之後，美國首次以此作為外交籌碼。川普對輝達願意配合政府介入企業營運也十分滿意，例如出售中國晶片的部分收入可由政府抽成；儘管外界質疑此作法與現行法規相抵觸，黃則透露川普政府已著手制定新規，以便執行相關措施。

報導分析，密切關注股市動態的川普明白，輝達目前是全球市值最高的上市公司，其晶片需求也遍布世界，因此AI產品已成為他與沙烏地阿拉伯、英國甚至中國進行外交談判時的重要槓桿工具，未來在和平討論中更可能扮演關鍵角色。

儘管黃仁勳如今幾乎是川普出訪的固定隨行成員，白宮內部仍有顧慮。有官員指出，黃長期主張保持中國對美國AI晶片的依賴，以避免中國自行打造競爭的生態系；他甚至曾建議川普允許輝達向中國出口最新的Blackwell系列晶片。

川普曾一度考慮此提議，但在國務卿盧比歐、美國貿易代表葛里爾等人以國安理由表明反對後，最終決定不提供中國「最先進」的晶片。

據《紐約時報》評論，這起事件揭示，即便黃仁勳與川普關係密切，國家安全仍是最終底線，雙方合作仍有不可跨越的界限。不過，黃仁勳似乎仍期待能找到平衡，日前表示「美國必須保持領先，並吸引全球開發者投入，這對國家至關重要」。

