川普逮委內瑞拉總統！專家示警「下一步恐是這兩國」

川普證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛和妻子。（圖／翻攝自川普truthsocial）





美國對委內瑞拉發動攻擊，不但空襲首都卡拉卡斯，川普更在社群媒體證實，已經逮捕委內瑞拉總統馬杜洛和妻子，國際也關注下一步怎麼走，淡江大學戰略所所長李大中接受《EBC東森新聞》訪問，分析美國後續下一步的目標恐是這兩國。

川普「能不用軍力就不用」的基本邏輯

美國總統川普去年就不斷誓言動用「美國全部力量」消滅毒梟網絡，但為何選這時候大動作空襲，活捉馬杜洛夫婦？李大中分析指出，這就是川普的基本邏輯，上上策就是「能不動用軍力就不用軍力」，川普去年9~10月的動作都是施加外交或政治壓力，希望馬杜洛自己下台或流亡，她也坦言，相信美國和委內瑞拉私下有談條件，根據川普最後說法「馬杜洛不肯退讓」，導致美國選項有限，不過最後下達進攻指令的權力仍在川普手中。

淡江大學戰略所所長李大中接受《EBC東森新聞》訪問，分析美國後續下一步的目標恐是這兩國（圖／東森新聞）

李大中提到，昨天川普記者會中透露蠻多訊息，最重要就是參謀總長凱恩發表的談話，當中提到美軍行動方案早在12月份就準備完畢，經過長時間演練、情報蒐集、方案彙整等等，最後請總統定奪何時或是會不會採取行動，而中間受到氣候變化影響，川普最終是在1月下達命令，恐怕就是因為馬杜洛不配合美國政治上的退位要求。

石油是關鍵！「川普版門羅主義」浮上檯面

據悉川普已經計畫一段時間，委內瑞拉石油也是一大關鍵，李大中坦言，美國去年12月公布一版《美國國家安全戰略》，也是川普任期中唯一版本，裡面提到重要關鍵就是把西半球，也就是美洲視為美國勢力範圍，川普用的字眼是「川普版本的門羅主義」，而門羅主義是19世紀美國外交政策狀況，要其他地區強權不要虎視眈眈這塊區域，川普對於巴拿馬和委內瑞拉行動就是這樣的外交策略的寫照。

李大中表示，川普記者會中的談話中，重複很多次的關鍵字就是石油，根據川普說法，委內瑞拉的石油利益25年前和美國息息相關，但是被委內瑞拉偷走，如今美國推翻馬杜洛，讓他受到正義的審判，把石油收益還給人民，讓美國和世界各國使用，不諱言石油是重要考量之一。

李大中補充說明，馬杜洛之前是前總統查維茲的副手，而查維茲當時就是反美極先鋒，上任後將石油國有化，導致90年代國際間投資委內瑞拉的石油產業都要讓政府入股50%以上，若不願意就要付高昂費用，這恐怕就是川普所說25年前所發生的事情，這樣說法也是增強川普行動的正當性。

會不會擴大戰事？伊朗與哥倫比亞成觀察焦點

外界也關注美國空襲委內瑞拉行動的時間點，馬杜洛2日剛會見中國特使邱小琪，接著3日美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」強調，馬杜羅的下場就是與北京結盟者的教訓，戰事是否會進一步升級？對此李大中認為，昨天記者會中，美國媒體問到中國大陸和俄羅斯，但是從川普和旁邊官員包含國務卿盧比歐等等，基本上沒有特別提到中國，但是有一點要特別注意，美國下一個可能針對的目標就是伊朗，去年美國川普1.0任內最大規模的動武、空中打擊對象就是伊朗核設施，伊朗和美國之間的關係糟糕，美國也曾警告伊朗，若是有對美國不好的念頭，或對以色列有進一步動作，美國就會動手，因此大家可以關注美國下一步會不會是伊朗。

李大中接著說，至於在西半球區域裡面下一步的對象恐是哥倫比亞，因為川普的確親口講過哥倫比亞是毒品走私、毒品恐怖主義，基本上對川普政府而言，西半球不能容忍這地區之外的大國，像是中國、俄羅斯等影響力滲入勢力範圍。

軍事告一段落 政治與外交戰才正要開始

根據外媒最新報導，馬杜洛5日面對審判，是否代表事件會暫時落幕？李大中認為，目前軍事行動暫時告一段落，昨天記者會中記者問到日後委內瑞拉該怎麼辦，根據川普的說法稱，動用兵力把馬杜洛抓回來之後不會袖手不管，接下來由盧比歐國務卿和委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）談判、諮商，很清楚的一點就是，美國要確保沒有馬杜洛的委內瑞拉，日後政治情勢能讓美國掌控，領導者或是政策方向要和美國親近友善，確保美國石油利益。

李大中坦言，軍事行動告一段落之後，接下來就是政治和外交階段，至於馬杜洛的命運恐怕不太樂觀，對比30多年前1989年美國一樣入侵巴拿馬，把當時時任總統諾瑞嘉逮補回國受審最後判了17年，馬杜洛的政治生命可能要畫下句點，後續將迎接美國和委內瑞拉關係，又或是說美國和美洲國家關係的新時代來臨。

