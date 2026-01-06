川普逮委內瑞拉總統！軍事專家曝「台海非優先」：習近平先保命保政權

政治中心／綜合報導

軍事專家 吳明杰（圖／翻攝畫面）

美軍3日凌晨對委內瑞拉發動突襲，逮捕總統馬杜洛夫婦。軍事專家吳明杰今（6日）表示，習近平當然會優先考量自身的安全，台海問題並非當前的優先事項，如今最需要處理的，是如何保命與保住政權。此外，對於有人藉此恐嚇台灣，吳明杰坦言，「斬首行動」並不是新話題，台灣軍方過去其實早已有類似的防範演練，不需要自己嚇自己，相關的防護與準備早就已經在進行中，真正要擔心的反而是這些獨裁者。

軍事專家吳明杰表示，相信習近平看了馬杜洛事件後，會更加明白解放軍並沒有美軍強，而台灣軍方也不至於像委內瑞拉那樣弱。在這樣的前提下，習近平當然會優先考量自身的安全，台海問題並非當前的優先事項，如今最需要處理的，是如何保命與保住政權。他指出，西山指揮所確實是在冷戰時期打造，原本作為中央軍委的聯合作戰指揮部，但近期的衛星照片顯示，北京近郊一帶又開挖出一處更大型基地。

廣告 廣告

吳明杰指出，馬杜洛被捕並非習近平意料之外的事，他早已有類似的擔憂與預防措施，只是美國的行動讓他認為類似事件未來發生的可能性更高。反過來說，雖然有人藉此恐嚇台灣，但「斬首行動」並不是新話題，台灣軍方過去其實早已有類似的防範演練。任何作戰計畫本來就要做最壞打算，哪怕是不太可能發生的狀況，也要有充分的軍事準備。

吳明杰提到，若說中國對台灣有類似的斬首行動，其實早有前例。早在2015年前總統馬英九執政時，中共在朱日和基地就打造了模擬的「博愛特區」總統府建築，進行斬首特攻演練，台灣也早就針對此類威脅進行防備。後來在內蒙古，還有模擬「博愛特區」街道，用來進行空中炸射演練。因此，台灣在作戰計畫中，當然納入了各種可能情境的預判，但也不需要自己嚇自己，相關的防護與準備早就已經在進行中，真正要擔心的反而是這些獨裁者。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

更多三立新聞網報導

美國生擒馬杜羅！葛來儀指中國不會效仿：抓賴清德不太可能達成「統一」

效法美捕馬杜洛？日媒：共軍演練「斬首行動」 目標疑指台灣總統府

「我還是委內瑞拉總統！」 馬杜洛紐約出庭拒認罪：我是被綁架的

北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」

