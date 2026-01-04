川普逮捕委內瑞拉總統 接著警告古巴、哥倫比亞

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於3日凌晨在美軍發動的精準空襲行動中遭到逮捕，隨後因涉毒品走私與武器等多項嚴重罪名的遭起訴。美國總統川普（Donald Trump）宣布已成功逮捕馬杜洛後，同時警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強硬的施壓。

川普近來因關稅問題與鄰國墨西哥總統克勞迪婭辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）發生衝突，並指責墨西哥縱容非法移民與毒品經由南部邊境流入美國。根據《紐約郵報》報導，川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時提到，美方對委內瑞拉的軍事行動並非針對墨西哥發出的警告，但強調對於「由販毒集團掌控的國家」，遲早必須採取行動。

川普3日接受《Fox & Friends》節目訪問時表示，「我們和她關係很好，她是個好女人，但墨西哥是由販毒集團在運作，她並沒有真正掌控墨西哥。」薛恩鮑姆同日發表聲明指出，墨西哥「強烈譴責並拒絕」美國在委內瑞拉的軍事行動，並呼籲美方停止一切針對委內瑞拉政府與人民的侵略行為。

此外，川普也再度對哥倫比亞總統古斯塔沃裴卓（Gustavo Petro）提出警告。他指控裴卓「擁有古柯鹼工廠，有製造古柯鹼的設施」，並表示自己仍然堅持先前的說法：他正在製造古柯鹼。

川普並指這些毒品「被送往美國」，警告裴卓「最好小心點」。這項警告成為川普數週前稱裴卓為「麻煩製造者」，且須最好注意言行之後。

此外，川普也將仰賴委內瑞拉石油、並為馬杜洛提供維安人員的古巴，以及其總統狄亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）形容為「失敗的國家」，「大家都知道，古巴現在的狀況並不好。那個體制對古巴來說一直不是個好制度，人民已經受苦多年。我認為古巴將會是我們接下來會討論的議題，因為古巴目前是一個失敗的國家。」他補充表示，「我們希望幫助古巴人民，同時也希望幫助那些被迫離開古巴、現在住在美國的人。」

