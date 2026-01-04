川普逮捕馬杜洛！中經院長：他手上有其他大事 台美關稅還要再等等

財經中心／林奇樺報導

美國總統川普下令對委內瑞拉發動軍事行動，並逮捕該國總統馬杜洛夫妻，引發國際高度關注。中經院院長連賢明在臉書發文指出，這起事件並非偶發，而是高度符合川普一貫的政治與外交風格，更稱台美關稅定案時程可能還要一段時間，「因為川老大還在忙其他的大事，沒空管這個小事」。

川普下令對委內瑞拉發動軍事行動，並逮捕該國總統馬杜洛夫妻。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

連賢明發文指出，川普向來不畏爭議，也不懼衝突。從過去政治生涯來看，幾乎所有政治人物可能遭遇的法律與道德指控，川普都已經歷過，因此相較於維持形象，他更在意政治實際效果。與其將川普形容為反覆退縮（TACO），不如說他擅長觀察政治風向，並隨情勢快速調整策略，對於是否丟面子並不在意。

廣告 廣告

在外交與軍事層面上，連賢明指出，川普與過往多任共和黨總統有所不同。他並不希望長期或大規模的國際介入，轉化為美國國內的經濟負擔，因此偏好「手術式」的軍事攻擊。此次對委內瑞拉的行動之所以能夠成功，關鍵也在於馬杜洛在國內的支持度極低，委內瑞拉民眾並未出現大規模反彈，使得行動成本相對可控。

不過，連賢明也認為，這種模式不太可能複製到其他美洲國家，但川普在此過程中釋放出另一個重要訊號——門羅主義的回歸。他指出，這對於美洲地區內的反美國政權，以及過去曾深度介入美洲政治的域外大國，都將形成明確警示。

連賢明提到，台灣關稅議題仍需再等待一段時間，而是川普目前正忙於更重大的國際與地緣政治事件。（圖／翻攝自中央研究院經濟研究所）

連賢明認為，真正值得觀察的是，門羅主義傳統上聚焦於西半球，川普是否會在東半球、特別是亞洲，容忍美國與其他大國「共享影響力」。他指出，接下來可關注韓國總統李在明出訪中國的規格與協議內容，藉此判斷韓國對美國與中國的態度是否出現明顯差異，以及是否延續其所主張的「務實外交」。

連賢明特別點出，其中一項觀察重點，將是韓國對駐韓美軍在區域衝突中能否自由調派的態度，這將反映韓國是否選擇在中美之間維持平衡，以及美國是否願意容忍盟友採取「美中逢源」的空間。

至於外界關心，2026年美國期中選舉後，川普的影響力是否會大幅下降，連賢明則直言，現在距離川普上任僅約三百天，仍然還有超過一千天的執政時間，「你可以希望川普消停，但日子還是要過的」。他形容，川普的政治影響力，短期內恐怕難以忽視。

連賢明也提到，台灣關稅議題仍需再等待一段時間，原因並非政策轉向，而是川普目前正忙於更重大的國際與地緣政治事件，暫時無暇處理相對次要的經貿細節。

更多三立新聞網報導

不愧是建交逾90年好盟友！台灣成「這國」海鮮、咖啡大買家

美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了

「2食物」竟是癌王推手！消化道醫師曝神招：吃芭樂、青椒能解致癌物

綠白合有可能？王義川驚爆：黨內有人常在中常會「說1事」

