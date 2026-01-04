川普逮馬杜洛！反對派馬查多慶祝「自由時刻到來」 呼籲這人立即接任委內瑞拉總統

遭馬杜洛迫害的委內瑞拉反對派領袖馬查多呼籲，應該讓2024年的反對派候選人岡薩雷斯宣誓就職。（翻攝自臉書María Corina Machado）

美國3日無預警對委內瑞拉首都發動空襲，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並送至美國紐約準備受審。被馬杜洛迫害引發國際關注，還更因此獲得2025諾貝爾和平獎的委國反對派領袖馬查多（María Corina Machado）隨後發出聲明，直呼「自由的時刻到了！」呼籲應該讓2024年7月大選中的反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo González）宣誓就職總統。

懶人包：委內瑞拉怎麼了？總統馬杜洛為何被捕？

馬杜洛2013年上台，但卻以獨裁統治引發爭議，更被聯合國控「反人類罪」，指其對異議人士進行殺戮、拘留、虐待等非法行為。2024年7月大選，反對派核心領袖、前國會議員馬查多贏得初選後，卻被馬杜洛禁止參選，反對派改提名外交官出身的岡薩雷斯代表參選。反對派表示，岡薩雷斯獲得67%的選票，應該當選總統，但委國選委會卻在沒有公布計票細節的情況下，宣布馬杜洛當選連任，西方國家諸如美國、英國、歐盟皆表示不承認這次選舉結果。這個週末，美國總統川普更在對委內瑞拉發動大規模打擊後，將馬杜洛夫婦以涉犯毒品恐怖主義等罪，逮捕回美國進行審判。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍上銬逮捕，川普宣布美國接管委內瑞拉。（翻攝自@realDonaldTrump Truth Social）

馬查多發表聲明 盼讓他宣誓就職

馬查多被禁止參選後，還遭遇死亡威脅及旅遊禁令，她不畏強權為民主發聲，讓她獲得2025年諾貝爾和平獎，上個月驚喜現身挪威奧斯陸，引發各界關注。

如今馬杜洛被美國逮捕，馬查多隨即發出聲明「委內瑞拉的人們：自由的時刻到了！」馬杜洛將為他對委內瑞拉人民及多國公民犯下的駭人罪行面對國際司法審判。由於他拒絕接受協商，美國政府已履行承諾、讓法律得以伸張。

馬查多喊話，現在是人民主權與國家主權重新勝利的時刻，「我們將恢復秩序、釋放政治犯、建設一個卓越的國家」他們多年奮鬥、付出都是值得的，人民在2024年7月28日冒著風險投票給岡薩雷斯，「他必須立即就任其憲法職權」任國家武裝部隊總司令。

馬查多表示，在民主政權轉移真正落實之前，大家仍應保持警覺、積極行動並有組織地持續動員，「這場政權轉移需要我們所有人。」也希望身在海外的委內瑞拉人民一起動員，向各國政府、公民發聲，投入建設全新的委內瑞拉。

川普支持馬查多嗎？

川普在逮捕馬杜洛後的記者會表示，美國會接管委內瑞拉，被問到有沒有先和馬查多聯繫？川普說沒有，並稱他認為馬查多要成為領導人非常困難，「她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。她是個好人，但她缺乏成為領導人該受到的尊重」。他還說委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）會配合美國，但對方在當地電視台則是喊話要求釋放馬杜洛，強調馬杜洛是唯一的合法總統。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

