川普逮馬杜洛「敲碎中共如意算盤」！曹興誠曝1事：對台灣是大好消息

政治中心／黃韻璇報導

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，曹興誠就解析此舉的意義，認為「美國逮捕委內瑞拉的馬杜洛，對台灣是大好消息」。

曹興誠表示，全世界的左派人士紛紛指責美國侵犯他國主權，但其實這些人的觀念已經落伍，還以為國家主權在任何情況下都不可侵犯。他以1994年非洲盧旺達發生了種族大屠殺為例，當時短短3個月之間被殺的人數超過80萬，時任聯合國秘書長安南（Annan）在親身經歷了盧旺達大屠殺與波士尼亞戰爭中聯合國的無力後，深刻反思了傳統「國家主權」與「基本人權」之間的衝突。

曹興誠提到，在傳統的國際關係中，國家主權（Sovereignty）被視為「擋箭牌」，無論一個政權對內做了什麼，外部勢力都不得干預內政。安南挑戰了這一點，他提出了一個革命性的觀點，「主權不只是權利，更是責任」。

安南認為，國家的首要責任，是保護其國民免受種族滅絕、戰爭罪、民族清洗和危害人類罪這四種暴行的侵害。當一個國家「明顯無法」或「拒絕」保護其國民（甚至本身就是施害者）時，國際社會必須準備好採取集體行動，必要時進行武力干預。因此在安南的倡導和推動之下，2005年聯合國150多個國家領導人在「世界首腦會議」中，一致通過決議，確立了保護人權大於國家主權的原則。

曹興誠表示，美國入境逮捕馬杜洛，一舉敲碎了中共的如意算盤。（圖／AP原音呈現）

曹興誠再談回美國這次入境逮捕馬杜洛的行動，雖然無關種族滅絕，但也是明顯不容許惡劣政客將國家主權當「擋箭牌」去為非作歹。而為什麼這件事對台灣來說是大好消息呢？曹興誠表示，因為中共一直把台灣說成是「中國的一部分」，然後妄想把兩岸問題壓縮成所謂「中國內政問題」，進而以「國家主權不容外人干預」，來阻絕國際對台灣的援助和介入，讓他們可以來台灣肆意殺人、打家劫舍。

曹興誠直言，美國入境逮捕馬杜洛，一舉敲碎了中共的如意算盤，應該讓中共頭目們感到害怕。他們會開始了解，不論他們如何以民族主義來壯膽，以國家主權來擋箭，他們的謊言暴力、戕害人權、極權貪汙，和對台灣、日本的霸凌，終究將面臨國際的制裁。「中共頭目多一分收斂，台灣就少一分危險，中共在台灣的同路人也不敢太囂張，這當然是大好消息」。

