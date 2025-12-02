川普逼基輔割地投降！《彭博》示警：北京恐對台灣複製「烏克蘭模式」

媒《彭博社》（Bloomberg）中國問題專家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）示警，中國可能正在為台灣準備1份「烏克蘭式的方案。」（圖／達志／美聯社）

美媒《彭博社》（Bloomberg）中國問題專家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）在最新評論專欄中指出，北京正在密切研究川普（Donald Trump）政府逐漸成形的俄烏和平框架，引發外界關注北京是否可能借鏡此模式，以推動其在台灣問題上的既定目標。她也示警，中國可能正在準備1份「烏克蘭式的方案。」

瓦斯瓦尼1日以「中國是否正在為台灣準備1份『烏克蘭模式』的計畫？」（Is China Preparing a Ukraine-Style Plan for Taiwan?）為標題撰文指出，中國國家主席習近平正利用全球局勢的不確定性，與美國外交訊號的變化，進一步推進其統一目標。她警告，隨著習近平的意圖日益明確，且華府的立場比以往更難預測，台灣「正陷入危險的處境。」

廣告 廣告

澳洲退役陸軍少將、軍事戰略家萊恩（Mick Ryan）指出，習近平偏好在不開戰的情況下統一台灣。他推測，中國可能在近期以公開或秘密方式，向川普政府提出1份結構化的建議，例如1份仿效「28點俄烏和平框架」的方案。

萊恩提到，中國的統一框架其實早已存在，即2022年8月10日發表的第3份統一白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》（The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era）。

該份白皮書撤除了前2份白皮書所做出的「統一後台灣實行高度自治，中央政府不派軍隊和行政人員駐台」的承諾，顯示北京一旦統一台灣可能將給予台北更少的自治權。此外，「只要在『一個中國』的框架內，什麼問題都可以談」的承諾，也從最新版白皮書中消失，甚至出現「台灣特別行政區」的終局設定。

上週，中國譴責紐西蘭最大軍艦通過台灣海峽，指控部分國家在「挑釁滋事」，這項指控不僅針對威靈頓（Wellington，紐西蘭首都）當局，更意在警告任何支持台灣的外國政府。

11月24日，川普突然打給習近平通話1小時，重點不僅聚焦在美中貿易，還談及中日之間因台灣問題激起的外交衝突。川普雖未公開提到台灣，但中國外交部特別強調習近平在通話中指出，台灣的回歸是「戰後國際秩序不可分割的一部分」，試圖將北京塑造成全球穩定的維護者。

作為回應，台灣宣布新的400億美元（約合新台幣1.25兆元）國防開支。中華民國總統賴清德表示，此筆軍費將強化台灣的非對稱能力，並支持已下單的美國武器，以在美國援助抵達前，讓中國可能的侵略付出重大代價。

然而，根據美國華府智庫「加圖研究所」（Cato Institute）的報告，截至今年8月，美國尚未交付給台灣的軍事裝備價值竟高達205.3億美元（約合新台幣6,572億元）。川普2.0上任後，對台軍援更只有2次，而且內容僅包括小規模零件，以及2031年後才會完成的「挪威先進地對空飛彈系統」（NASAMS）合約，所有拜登時期的「總統撥款權」（PDA）對台「無償」軍援已全數歸零。

據悉，台灣生產全球近9成的先進製程半導體，為智慧型手機、車輛與人工智慧資料中心提供關鍵運算能力。分析人士警告，一旦爆發衝突，將引發嚴重的全球經濟衝擊，並危及全球科技基礎設施。

根據美國政府的獨立機關「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.–China Economic and Security Review Commission）最新報告，中國已大幅提升其在極短預警時間內發動封鎖或軍事攻擊的能力。

對此，瓦斯瓦尼認為，日本、澳洲、南韓與菲律賓等亞洲安全夥伴必須深化協調，並持續進行海上通行以維持國際法。正如她所總結的，北京已將美俄針對俄烏戰爭的談判，視為1個關鍵的戰略契機：「北京眼中看到的，只是1個機會。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了