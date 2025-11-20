川普逼烏克蘭割地裁軍求和？美俄版和平草案

▲外媒披露美國與俄羅斯已經擬定一項和平計畫，將要求烏克蘭做出重大讓步，包括放棄領土與裁軍等等。圖為川普與澤倫斯基會面資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 由美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）率領的美國五角大廈高級官員代表團19日已經抵達烏克蘭，將陸續與包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在內的基輔高階官員探討俄烏戰爭的停戰事宜，與此同時，外媒披露美國與俄羅斯已經擬定一項和平計畫，將要求烏克蘭做出重大讓步，包括放棄領土與裁軍等等，但目前美俄烏各方都未證實外傳的計畫內容是否為真。

根據《Axios》報導，美俄針對俄烏戰爭草擬的「28點計畫」涵蓋諸多面向，重點包括要求烏克蘭放手讓俄羅斯實質完全控制烏東頓巴斯地區，目前烏克蘭仍控制頓巴斯地區約14.5％的土地，計畫要求烏克蘭從這些地區撤軍。

作為交換，俄羅斯不會在頓巴斯地區駐紮軍隊，至於在赫爾松和札波羅熱地區，則將維持目前雙方的前線不變，俄羅斯願意歸還部分此地領土，但需透過後續談判解決。另外，計畫還要求烏克蘭裁軍以及限制其遠程武器的數量，作為交換，美國將提供烏克蘭安全保證。

消息人士表示，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書、前國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）已經與美國總統特使威科夫（Steven Witkoff）就此份「28點計畫」的內容進行討論，但烏克蘭方聲稱反對其中的許多要點。

澤倫斯基之前已多次排除向俄羅斯做出任何領土讓步的可能性，但美國方面已經發出訊號，要求烏克蘭接受這份和平計畫。不過有美國官員向《Axios》透露，是否接受的決定權在澤倫斯基手中，如果澤倫斯基希望的話，他可以繼續討論新的方案。

美國國務卿盧比奧則是在X發文表示，要結束像俄烏這樣複雜而致命的戰爭，「需要雙方就嚴肅而務實的想法進行廣泛交流。而實現持久和平，則需要雙方做出艱難但必要的讓步」。盧比奧強調，目前正在且未來將繼續根據衝突雙方的意見，制定結束這場戰爭的潛在方案。言下之意似乎是指，現在看到的和平計畫仍有變動的機會。

