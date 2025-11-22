川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日親赴基輔遞交給烏克蘭總統澤倫斯基。川普21日表示，27日感恩節看起來是「合適」的期限。據報華府正向基輔施壓簽署，否則美國的軍事與情報支援恐將中止。對基輔而言，計畫中許多條文踩到了紅線。華爾街日報分析其中幾項關鍵內容，並探討烏克蘭及其歐洲盟友可能的回應方式。

●烏軍規模限制在60萬人

分析：烏克蘭現有兵力估計約200萬人，其中約90萬人為現役。基輔及歐洲盟友表示，一支強大的軍隊是防止俄羅斯未來侵略的重要保障，任何對軍力規模的限制，都將讓烏克蘭在未來遭受攻擊時更加脆弱。

●烏克蘭同意憲法寫入不加入北約條款，北約同意明文未來不會接納

分析：烏克蘭官員私下承認，加入北約可能還需多年時間，美國也已公開表示短期內並不具備可行性。然而，基輔強調，爭取成為北約成員是烏克蘭長期安全戰略的核心目標，且這一願景已明文寫入憲法。若要推翻現行立場，不僅極具爭議，也將面臨艱難的修法程序。不過美國不會阻止烏克蘭加入歐盟。俄羅斯方面過去曾表示，不反對烏克蘭成為歐盟成員。

●美方擔保方面：

美國將因提供安全保證而獲得補償

若烏克蘭入侵俄羅斯，將失去保障

若俄羅斯入侵烏克蘭，除採取果斷且協調一致的軍事回應外，將恢復所有全球制裁，撤銷新領土的承認及本協議的所有其他利益

若烏克蘭無故向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視為無效

分析：烏克蘭一直要求美國提供強而有力的明確安全保障，以防範俄羅斯未來可能再度入侵，這也是烏克蘭與歐洲普遍存在的恐懼。川普政府起初否定此類保障的必要性，但在夏季逐步轉向接受這一概念。

該計畫要求，如果烏克蘭未來遭到攻擊，美國將採取「果斷的協調軍事回應」。不過，美國並未在計畫中具體說明將扮演何種角色，許多人也質疑西方國家是否願意冒著與俄羅斯開戰的風險向烏克蘭出兵。

●俄國重新融入全球經濟方面：

對俄羅斯的制裁解除將按階段、逐案討論並達成一致

美國將與俄羅斯建立長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、資料中心、北極稀土金屬開採項目及其他互利企業領域共同發展

俄羅斯也將獲邀重新加入八大工業國集團（G8）

分析：歐洲與烏克蘭已表示，戰後絕不能恢復到戰前的商業往來常態，他們希望看到普亭及其他俄羅斯高層為戰爭承擔刑事責任。歐洲已制定計畫，計劃在2027年前停止進口俄羅斯石油與天然氣。歐洲領袖也可能抵制允許俄羅斯重新加入2014年後的G7集團。

●俄國遭凍結資產以下列方式處理：

俄羅斯被凍結的1000億美元資產，將投資於由美國主導的烏克蘭重建與投資計畫

美國將獲得其中50%的利潤。歐洲將再增加1000億美元，以擴大烏克蘭重建可用的投資規模。歐洲凍結資金將被解凍，其餘被凍結資金將投入一個獨立的美俄投資基金，用於在特定領域實施聯合計畫。此基金旨在加強雙方關係、增加共同利益，並創造強烈誘因避免重啟衝突。

分析：遭到凍結的約3000億美元俄羅斯央行資產，大多存放於比利時，屬於歐盟制裁範疇，美國無法直接處置，仍需歐洲支持。歐洲領袖一直在研議，如何以這些資產為基礎向烏克蘭提供約2130億美元貸款。然而依川普的和平計畫，這項構想將無法落實。

●烏克蘭領土讓步方面：

包括美國在內，將承認克里米亞、盧甘斯克及頓涅茨克為事實上俄羅斯領土。赫松與扎波羅熱將沿戰線凍結。俄羅斯將放棄前述烏克蘭五州外的其他已協議領土。烏軍將撤出目前的頓涅茨克州部分區域，該區將被視為中立非軍事緩衝區，國際承認其為俄羅斯聯邦領土，俄軍不得進入該非軍事化區域。

分析：烏克蘭堅決主張不會將任何領土割讓給俄羅斯，並認為任何讓步都只會讓莫斯科在停火期間重新整軍備戰，最終再度發動攻擊。烏軍在頓巴斯建立起規模龐大的防禦網絡，儘管俄軍近月以高昂代價緩慢推進，基輔仍掌握該地區多個戰略要點。烏克蘭官員指出，一旦放棄這些位置，將讓俄羅斯從更有利的態勢發起下一波攻勢。

●其他條文

俄羅斯將以法律形式確立其對歐洲與烏克蘭的不侵略政策。扎波羅熱核電廠將在國際原子能總署（IAEA）監督下啟動，產生的電力將在俄羅斯與烏克蘭之間平均分配。成立人道主義委員會以解決未決問題。烏克蘭將在100天內舉行選舉。

