川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Driscoll）20日親赴基輔遞交給烏克蘭總統澤倫斯基。川普21日表示，27日感恩節看起來是「合適」的期限。據報華府正向基輔施壓簽署，否則美國的軍事與情報支援恐將中止。對基輔而言，計畫中許多條文踩到了紅線。華爾街日報分析其中幾項關鍵內容，並探討烏克蘭及其歐洲盟友可能的回應方式。
●烏軍規模限制在60萬人
分析：烏克蘭現有兵力估計約200萬人，其中約90萬人為現役。基輔及歐洲盟友表示，一支強大的軍隊是防止俄羅斯未來侵略的重要保障，任何對軍力規模的限制，都將讓烏克蘭在未來遭受攻擊時更加脆弱。
●烏克蘭同意憲法寫入不加入北約條款，北約同意明文未來不會接納
分析：烏克蘭官員私下承認，加入北約可能還需多年時間，美國也已公開表示短期內並不具備可行性。然而，基輔強調，爭取成為北約成員是烏克蘭長期安全戰略的核心目標，且這一願景已明文寫入憲法。若要推翻現行立場，不僅極具爭議，也將面臨艱難的修法程序。不過美國不會阻止烏克蘭加入歐盟。俄羅斯方面過去曾表示，不反對烏克蘭成為歐盟成員。
●美方擔保方面：
美國將因提供安全保證而獲得補償
若烏克蘭入侵俄羅斯，將失去保障
若俄羅斯入侵烏克蘭，除採取果斷且協調一致的軍事回應外，將恢復所有全球制裁，撤銷新領土的承認及本協議的所有其他利益
若烏克蘭無故向莫斯科或聖彼得堡發射飛彈，安全保證將被視為無效
分析：烏克蘭一直要求美國提供強而有力的明確安全保障，以防範俄羅斯未來可能再度入侵，這也是烏克蘭與歐洲普遍存在的恐懼。川普政府起初否定此類保障的必要性，但在夏季逐步轉向接受這一概念。
該計畫要求，如果烏克蘭未來遭到攻擊，美國將採取「果斷的協調軍事回應」。不過，美國並未在計畫中具體說明將扮演何種角色，許多人也質疑西方國家是否願意冒著與俄羅斯開戰的風險向烏克蘭出兵。
●俄國重新融入全球經濟方面：
對俄羅斯的制裁解除將按階段、逐案討論並達成一致
美國將與俄羅斯建立長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、資料中心、北極稀土金屬開採項目及其他互利企業領域共同發展
俄羅斯也將獲邀重新加入八大工業國集團（G8）
分析：歐洲與烏克蘭已表示，戰後絕不能恢復到戰前的商業往來常態，他們希望看到普亭及其他俄羅斯高層為戰爭承擔刑事責任。歐洲已制定計畫，計劃在2027年前停止進口俄羅斯石油與天然氣。歐洲領袖也可能抵制允許俄羅斯重新加入2014年後的G7集團。
●俄國遭凍結資產以下列方式處理：
俄羅斯被凍結的1000億美元資產，將投資於由美國主導的烏克蘭重建與投資計畫
美國將獲得其中50%的利潤。歐洲將再增加1000億美元，以擴大烏克蘭重建可用的投資規模。歐洲凍結資金將被解凍，其餘被凍結資金將投入一個獨立的美俄投資基金，用於在特定領域實施聯合計畫。此基金旨在加強雙方關係、增加共同利益，並創造強烈誘因避免重啟衝突。
分析：遭到凍結的約3000億美元俄羅斯央行資產，大多存放於比利時，屬於歐盟制裁範疇，美國無法直接處置，仍需歐洲支持。歐洲領袖一直在研議，如何以這些資產為基礎向烏克蘭提供約2130億美元貸款。然而依川普的和平計畫，這項構想將無法落實。
●烏克蘭領土讓步方面：
包括美國在內，將承認克里米亞、盧甘斯克及頓涅茨克為事實上俄羅斯領土。赫松與扎波羅熱將沿戰線凍結。俄羅斯將放棄前述烏克蘭五州外的其他已協議領土。烏軍將撤出目前的頓涅茨克州部分區域，該區將被視為中立非軍事緩衝區，國際承認其為俄羅斯聯邦領土，俄軍不得進入該非軍事化區域。
分析：烏克蘭堅決主張不會將任何領土割讓給俄羅斯，並認為任何讓步都只會讓莫斯科在停火期間重新整軍備戰，最終再度發動攻擊。烏軍在頓巴斯建立起規模龐大的防禦網絡，儘管俄軍近月以高昂代價緩慢推進，基輔仍掌握該地區多個戰略要點。烏克蘭官員指出，一旦放棄這些位置，將讓俄羅斯從更有利的態勢發起下一波攻勢。
●其他條文
俄羅斯將以法律形式確立其對歐洲與烏克蘭的不侵略政策。扎波羅熱核電廠將在國際原子能總署（IAEA）監督下啟動，產生的電力將在俄羅斯與烏克蘭之間平均分配。成立人道主義委員會以解決未決問題。烏克蘭將在100天內舉行選舉。
更多udn報導
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
其他人也在看
法新：美官員證實和平計畫 將提供烏「北約模式」安全保證
美國媒體曝光美俄28點俄烏和平計畫，重點包括烏克蘭割讓烏東土地、不加入北大西洋公約組織、美國提供安全保證，以及俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭政策入法等。法新社報導，一名美國官員今天(21日)證實和平計畫草案內容，美國與歐洲盟邦承諾提供烏克蘭「北約模式」(NATO-style)的安全保證，承諾對未來攻擊做出回應。 根據美國媒體Axio日前披露的內容，「未來任何重大、蓄意且持續的武裝攻擊烏克蘭行為，都將被視為對跨大西洋共同體和平與安全威脅」，美國與其盟邦將相應反擊，包括動用軍事武力在內。 國際媒體陸續報導，美俄已商定俄烏和平計畫，根據美聯社報導的28點和平計畫草案內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 美聯社報導的草案內容還包括，烏克蘭不加入北約，俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭中央廣播電台 ・ 1 天前
慕尼黑協定翻版？川普「割地求和」方案引爆爭議！ 烏克蘭面臨最艱難抉擇
烏克蘭總統澤倫斯基20日證實，他已收到一份由美國總統川普支持的俄烏和平計畫草案，並將在未來幾天內與川普通話商討。然而，這份多達28點的終戰方案內容極具爭議性，要求基輔做出痛苦的讓步以換取和平，因此在烏克蘭和歐洲盟友間引發了強烈反彈。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
三星電子重回雙箭頭體制 盧泰文升任代表理事
（中央社首爾2025年11月21日綜合外電報導）韓國三星電子今天公告人事調整，重回雙代表理事體制，由主導行動與家電（DX）事業的盧泰文、主導半導體（DS）事業的全永鉉組成「雙箭頭」，致力於強化經營穩定性。韓聯社今天報導，盧泰文正式被任命為代表理事，並從之前的DX代理部門長，去除了「職務代理」頭銜。原代表理事之一的韓宗熙今年3月過世後，盧泰文已以職務代理身份帶領DX部門8個月。另一名代表理事全永鉉則續任DS部門長與記憶體事業部長，原由全永鉉兼任的SAIT（三星先進技術研究院）院長職務，將由新任命的朴洪根（音譯）接任。三星電子表示，透過恢復雙代表理事體制，將持續強化核心事業競爭力，「期待能在不確定的內外環境下，確保經營穩定性，同時創造搶先占領未來技術的契機」。三星電子也指出，今後也將持續保持隨時晉升優秀人才的人事方針。路透社報導，NH投資證券的資深分析師柳永鎬表示，三星做出了「安全且可預期」的選擇，這次人事任命看起來意在進一步強化競爭力。中央社財經 ・ 1 天前
民雄無人機園區年產值80億 中科院長李世強：打造國際優勢產業
嘉義民雄航太暨無人機產業園區正式啟動，未來預計每年產值可達80億，中科院、經濟部和國發會今日舉辦園區開發說明會，向民間廠商說明產業現況和展望，提升廠商進駐誘因。中科院院長李世強致詞時表示，無人機產業園區是全世界還沒有嘗試過的事，但在和業界共同的努力下，絕對可以把民雄園區變成第二個竹科，讓無人機產業變自由時報 ・ 1 天前
《商情》俄烏衝突干擾 美油觸一周新低 倫敦油近一周跌近1.6%
【時報-台北電】俄烏衝突干擾，近一周國際油價震盪走低，美國政府停擺結束有助於提振需求，烏克蘭襲擊俄羅斯重要港口新羅西斯克，引發俄羅斯供應中斷擔憂，疊加美國對俄油的制裁持續發酵，將進一步限制出口，上週五(11/14)美油重返60美元關卡，倫敦油漲2.2%，幅度創3周最大，俄羅斯新羅西斯克港石油裝卸業務已恢復，週一(11/17)國際油價轉跌，週三(11/19)至週四(11/20)美國力促俄烏和平談判可能重啟，地緣風險緩和打壓，疊加消費性用油需求放緩，國際油價回跌，跌幅創一周最大，並觸一周新低。 截至週四(11/20)最新報價，分別為紐約NYMEX WTI原油期貨介於59.14-60.74美元/桶之間波動，近一周跌近1.58%，倫敦ICE布蘭特原油期貨63.38-64.89美元/桶之間波動，近一周跌1.57%。 分析師表示，地緣方面，美國計畫再次推出新的俄烏和談方案，若和談達成一致，地緣風險降溫將不利市場，上周美國原油庫存下降，但成品油累庫，需求端表現放緩，隨著增產計畫不斷落實，市場供應擔憂仍繼續施壓市場，預測美國WTI原油期貨價格在每桶57-61美元之間浮動，布蘭倫特原油期貨價格在每桶61時報資訊 ・ 1 小時前
《產業》三創生活 放大你的普發一萬
【時報-台北電】全民普發現金到手，三創生活推出「10,000元有感升級」商品組合，結合會員專屬抽moto razr 60、消費滿萬再抽萬、加碼送500元抵用券等優惠，滿足娛樂、創作與工作學習需求，讓消費者現金放大、生活升級，享受科技與生活雙重驚喜。 三創生活集結館內多品牌，推出「萬元有找」與「萬元加碼」優惠，涵蓋科技、娛樂、創作及工作學習。會員於「三創生活PLUS APP」扣35點即可抽中限量5台moto razr 60，每位會員最多5張抽獎券提升中獎率；非會員下載APP註冊可獲100點，每周二消費滿100元享點數雙倍送。12月13日下午3點將於三創生活1F Moto Lounge抽出幸運得主，須會員本人現場報到，禁止代抽或代領。活動期間11月20日至12月12日。 三創生活與品牌推出消費萬元抽萬元，單筆消費滿萬元即可獲抽獎券，有機會抽中10,000元抵用券或10,000點三創點數，另加碼送500元抵用券（限量10,000名）。 商品推薦方面，娛樂舒壓組包含夏普、BOSE、Smile Sound、影音譜、My Sound及Tokuyo，推出各式組合優惠。數位創作組有CSEmart鏡頭組時報資訊 ・ 2 小時前
《數雲端》創泓科技 攻無人機反制新藍海
【時報-台北電】創泓科技（7714）21日召開法說會，看好未來無人機反制需求大增，已代理以色列Sentrycs的無人機反制系統。董事長黃健寧表示，未來將參與相關的專案和標案，並看好關鍵基礎設施及重要科技大廠，以及大樓管理等對無人機反制系統需求的商機。 創泓科技本業為資訊安全，受惠於資訊安全業務的成長，第三季營收4.6億元，年增57.5％，稅後純益0.37億元，年增106.7％。累計前十月營收14.63億元，年增57.08％，已超越去年全年，前三季每股稅後純益（EPS）達4.34元，優於去年同期的2.69元。 展望明年，該公司認為，成長動能在於資安相關業務。除了資安，該公司亦看好無人機所推升的空域安全商機。由於無人機市場現在蓬勃發展，從民用航拍、物流到軍事偵搜，各國的空域安全亦面臨挑戰，這也使得無人機偵測及反制（C-UAS）市場，成為資安與國安領域的新藍海。 創泓科技21日法說會現場亦展示以色列Sentrycs無人機反制系統實機。創泓科技指出，此產品可整合雷達、RF訊號、光學鏡頭與干擾模組，不僅能偵測未知飛行物（UFO／UAS），也能應對蓄意干擾、駭入與空域試探。 無人機反制並非依賴單一時報資訊 ・ 1 小時前
川普現在就要和平！FT：美特使向烏克蘭與歐洲發最後通牒 幾乎沒得談
美國正向烏克蘭總統澤倫斯基施加巨大壓力，要求他在總統川普視為「合適」期限的27日感恩節簽署美俄兩國總統特使共同起草「28...聯合新聞網 ・ 2 小時前
輝達 Q3 財報亮眼！AI 需求暴衝帶動營收年增 62%
AI 熱潮持續延燒，晶片大廠 NVIDIA（輝達）公布 2025 年第三季財報，再度交出強勢成績。受惠於全球 AI 加速運算需求暴增、資料中心訂單滿載，本季營收與獲利雙雙創下蘋果仁 ・ 1 天前
《電通股》今年營收上看29億 倍微：明年拚毛利率季季高
【時報-台北電】電子上游IC通路商倍微（6270）21日召開法說會，董事長傅江松就第三季營運概況及第四季及明年展望做出說明，傅江松指出，以累計前三季營收21.94億元為準，今年全年營收應可達28～29億元，年增率達10％～15％，明年營收至少可以維持與今年相當的表現，惟相較於營收成長，內部反倒比較期待毛利率可以逐季成長。 倍微因川普關稅影響，原訂在第三季拉貨的商品提前到第二季出貨，致第三季營收6.28億元，呈季減23.42％，為近三季新低，惟毛利率卻逆勢衝高至9.59％，較第二季的7.01％出現大躍進，對此，傅江松指出，原因出在第二季台幣急升，台幣兌美元匯率一口氣由33元升至28～29元，光此部分的毛利率受損即近2個百分點，是第二季獲利未能隨營收出現等幅成長的原因。 受惠於第三季毛利率衝高，第三季歸屬於母公司業主淨利亦增至3,912萬元，呈季增289.59％、年增43.61％，單季EPS為0.54元，連帶累計前三季歸屬母公司業主淨利亦墊高至6,367萬元，呈年增301％；換算EPS 0.88元，相較於去年同期的EPS 0.22元，年增300％。 另就營收進行細部分析，以應用別言之，營收時報資訊 ・ 1 小時前
《經濟》台投資美4,000億美元？官員：尚未確定
【時報-台北電】金融時報（FT）披露台美關稅協議將於近期公布，台灣承諾投資美國金額可能在4,000億美元、介於日韓之間，並計入台積電對美投資的1,650億美元，台灣還將協助美國打造類似台灣的科學園區。對此經濟部長龔明鑫回應說「都還沒有確定」，「如有新的進度、確定的結果，正副院長（行政院）和談判辦公室會對外說明。」 FT引述華府匿名官員報導，據台美關稅協議草案內容，台灣對美國承諾的投資額，介於日韓與美方協議的金額之間，官員暗示約4,000億美元，而台積電承諾亞利桑那州投資的1,650億美元包含在內。 報導指出，熟悉台美談判的美國官員透露，台灣還將協助美國建立類似台灣的科學園區。官員表示，台灣投資承諾有別日韓之處在於，包括「已規畫、甚至進行中的投資」。 接受FT專訪的政務委員兼國科會主委吳誠文指出，美國不會以高關稅「懲罰」台灣領先全球的半導體產業，美方了解懲罰台灣不符合美國利益。他表示，台美已達成共識，台灣將協助美國發展晶片產業，換取關稅減免。 針對FT刊出吳誠文專訪，國科會21日傍晚回覆表示，FT錯誤解讀說法，文中提及台灣承諾投資美國4,000億美元，吳誠文強調「並非我的說法，是FT的其時報資訊 ・ 1 小時前
《國際產業》三星奮起直追 2奈米月產能拚衝2.1萬片
【時報-台北電】研究機構Counterpoint Research最新報告指出，明年底前，三星電子可望大幅提升2奈米製程產能，月產能上看2.1萬片，有助縮小與台積電的差距。 據Counterpoint報告顯示，三星2奈米製程月產能可望2026年底前達到2.1萬片，比2024年底目標產能8,000片成長逾1倍，代表2奈米產能在短短2年激增163％。產能大增的主因是三星加快研發投資腳步、改善製程控制，以及與關鍵客戶的早期合作。 Counterpoint指出，三星以提高先進製程市占率為目標，將改善2奈米製程良率列為目前首要任務。三星多年來努力縮短與台積電的距離，不論在營收或是市占率方面。產業觀察家認為，2奈米製程產能將能給予三星一臂之力。 Counterpoint在報告中指出，「如果良率穩定性逐漸提升，且三星的德州泰勒廠（Taylor）量產進展順利，三星有望在先進製程大幅縮短與台積電的競爭落差。」 Counterpoint預期三星2奈米製程獲得5家客戶採用，早期訂單可能來自三星自家Exynos 2600處理器，預料這是首款採用三星2奈米技術的晶片。其他客戶包括挖礦晶片製造商MicroBT和C時報資訊 ・ 1 小時前
川普要烏克蘭一週內同意和平計畫 普丁：若拒絕將擴大軍事行動
綜合外媒報導，這項和平計畫的內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區的所有控制權給俄羅斯，並將烏軍規模限制在60萬人以下，同時禁止烏克蘭加入北約等。白宮要求烏克蘭在11月27日前批准這項28點計畫，否則將失去美國對其的戰爭援助。川普也直言，讓烏克蘭在感恩節前達...CTWANT ・ 7 小時前
烏克蘭艱難抉擇！川普促感恩節前達和平方案
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）持續斡旋調停俄烏戰火，表態希望在下週四感恩節之前，俄烏能達成和平協議，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）21日警告...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
法德英三國領袖：任何俄烏和平計畫須獲歐洲北約共識
（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統府表示，法國、德國和英國三國領袖今天攜手呼籲，解決俄烏戰爭的辦法必須「完全」有烏克蘭參與，且任何決定都必須得到歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的「共識」。中央社 ・ 16 小時前
川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意
川普提「俄烏終戰和平計畫」 要求基輔感恩節前同意EBC東森新聞 ・ 4 小時前
10萬呎高空飛彈射擊 張誠：中科院宣告準備好向世界「展示肌肉」
中科院近期密集在東部九鵬基地進行飛彈射擊及測試，且多個項目的最大彈道高度訂在10萬呎高空（高度約為30.48公里），引起各界矚目，曾任雄三飛彈總工程師的桃園市經發局長張誠今天提出專業分析指出，30公里高空是彈道飛彈重返大氣層時終端攔截的重要區段，中科院等於在對外宣告：中科院已經具備在高空層對這些目標自由時報 ・ 5 小時前
台日友好再一樁！ 1500人日本小村與5萬人口內埔鄉締結友好交流
來自日本奄美大島的大和村，村長伊集院幼一行人近期來到台灣參訪，來到屏東縣內埔鄉時，和內埔鄉簽署友好交流協定，盼深化教育、觀光等多領域的合作關係，在近期迅速升溫的台日友好關係中再下一城。鹿兒島縣大和村與屏東縣內埔鄉鄉長鍾慶鎮簽署友好交流協定，簽署儀式昨天於內埔鄉公所舉行，雙方代表與相關人員約20人出席自由時報 ・ 5 小時前
遭曹興誠控「民進黨無油水才退黨」 游盈隆發最後通牒：7天內不道歉就提告
726第一波大罷免遭完封後，台灣民意基金會董事長游盈隆、聯電創辦人曹興誠兩人互相槓上，曹興誠批評，民進黨過去重用游，3次支持參選花蓮縣長，2度參選立法委員，結果游通通落敗，後來覺得無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨。對此，游盈隆今（11/21）晚在臉書向曹興誠發出最後通牒，要求對方在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將正式提告。太報 ・ 18 小時前
「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕
11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部...聯合新聞網 ・ 5 小時前