川普逼談判 伊朗嗆實彈演習

美國海軍驅逐艦1日被發現停靠在以色列南部埃拉特港口。

美國總統川普美東時間一月三十一日表示，伊朗正與美國「談話」；伊朗最高國家安全會議秘書表示，雙方談判架構正取得進展。另一方面，伊朗卻揚言一、二日將在荷莫茲海峽進行實彈演習。伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，恐引發區域戰爭。

法新社報導，伊朗當局對示威群眾進行致命鎮壓，引發美國總統川普威脅對伊朗採取軍事干預行動，已派遣一支航空母艦打擊群前往該地區。

美聯社報導，伊朗定於這兩天在荷莫茲海峽進行實彈演習，該海峽是波斯灣的狹窄通道，具戰略重要性，約五分之一的全球石油貿易經由此處。

美軍中央司令部警告，伊朗演習期間不得威脅美國軍艦或飛機，也不得干擾商業航運。

哈米尼今天指出，美國人應該知道，如果他們挑起戰爭，這次將會是一場區域戰爭。他還告訴伊朗民眾「不應害怕」川普的言論。

美方派遣以航空母艦林肯號為首的海軍戰鬥群至伊朗沿岸外海，這項部署引發外界對美伊可能爆發直接衝突的關切。

伊朗警告，若遭攻擊，將以飛彈反擊美國基地、船艦及其盟友，特別是以色列。哈梅尼一日強調，美國任何攻擊都將引發中東地區的「區域戰爭」。哈梅尼並強化對示威群眾的指控，表示上街示威群眾「就像是一場政變。這次政變已被平息。」

德黑蘭神權政府在上月八日、九日密集發動了針對上街示威者的實彈掃射攻擊，估計可能有逾三萬人遭殺死，逾三十萬人受傷，並有更多囚犯遭集體處決。

美國總統川普1月31日（當地時間）抵達佛羅里達州棕櫚灘國際機場，走下空軍一號對媒體握拳示意。

川普認為伊朗將傾向就其核子及飛彈計畫達成協議，而非面對美國軍事行動；德黑蘭方面則重申，只要飛彈及防禦力不列入議題範圍，願意重啟核談判。

川普接受訪問時說：「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼。我們有一支大型艦隊在那裡，正開往伊朗方向。我不能告訴你們詳細的情形。但我希望能談出可接受的結果。」他表示，基於安全考量，美國並未向該地區的盟友透露任何可能發動打擊行動的計畫。

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼表示：「不同於媒體刻意炒作的輿論戰，有關談判的結構性安排正持續取得進展。」

伊朗最高領袖哈米尼對美國的態度並沒有軟化。他強調，「美國人需要知道，一旦他們挑起戰爭，這場戰爭將會籠罩整個地區」。（路透）

伊朗陸軍司令哈塔米稍早警告美國及以色列不得輕舉妄動，並表示伊朗部隊「已處於完全防禦及軍事戒備狀態」。他強調，伊朗的核子技術與專業「不可能被消除」。

而在歐盟將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」後，伊朗國會議長卡利巴擬將歐盟各國軍隊列為「恐怖團體」作為反擊。