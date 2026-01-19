川普逼買格陵蘭「不賣就加稅」 歐盟不忍反擊了





美國總統川普（Donald Trump），日前在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時，揚言望併吞這個丹麥王國的自治國及世界最大島「格陵蘭」。根據《路透社》報導，美國總統川普揚言自2月1日起，對多個歐洲盟友加徵新一波關稅，除非美國得以購買丹麥自治領土格陵蘭，歐盟主要國家譴責此舉是敲詐勒索。歐盟外交人士指出，歐盟各國大使已達成廣泛共識，將一方面加強外交斡旋，試圖勸阻美方行動，同時也為關稅若成真預作反制準備。

報導指出，川普的關稅威脅鎖定丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭，以及英國與挪威等國，相關國家目前已承受10%至15%的美國關稅。歐盟領袖預計於本週四在布魯塞爾召開緊急高峰會，討論應對方案。其一是重新啟動一項規模高達930億歐元的美國進口商品關稅清單，該方案在暫停6個月後，最快可於2月6日自動生效；其二則是考慮動用從未啟用過的「反脅迫工具」（ACI），限制美國企業參與公共採購、投資或金融活動，甚至針對美國在數位服務等領域的貿易順差採取行動。

歐盟消息人士指出，相較於反脅迫工具，關稅反制方案目前獲得較多成員國支持，但對ACI的態度仍相當分歧。歐洲理事會主席柯斯塔表示，各國一致支持丹麥與格陵蘭，並已準備好抵禦任何形式的脅迫。丹麥政府則強調，將持續以外交為優先，並與美國成立工作小組溝通。

此一爭端也為即將登場的「世界經濟論壇（WEF）」蒙上陰影，川普預計將在會中發表演說，歐盟與美方的對話成為關注焦點。多國警告，關稅威脅恐破壞跨大西洋關係，並引發危險的報復循環。市場亦已出現反應，歐元與英鎊對美元走貶，金融波動升溫。

此外，歐洲議會也準備暫停審議歐盟—美國貿易協議，原定於1月底表決的降稅案恐被擱置。歐盟內部普遍認為，川普的關稅施壓不僅衝擊經貿合作，也為美歐關係投下新的不確定性。

