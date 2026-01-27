川普逼走盟友！中國白白撿到「黃金機遇」卻被「這個」擋路口

國際中心／綜合報導

川普因格陵蘭購島爭議及關稅威脅得罪歐洲盟友。（圖／翻攝Truth Social）

隨著川普重返白宮後因格陵蘭購島爭議及關稅威脅得罪歐洲盟友，英國首相斯塔默、加拿大總理卡尼等西方領袖紛紛轉向北京尋求合作，看似讓中國迎來外交突圍的「黃金機遇」。然而，正當北京營造「萬國來朝」氛圍之際，習近平卻無預警整肅軍委副主席張又俠及多名高階將領，這場赤裸裸的權力鬥爭在國際領袖面前上演，讓剛回暖的中西關係蒙上巨大陰影與不確定性。

《新頭殼》副總編輯謝步智撰文表示，美國總統川普為求購得格陵蘭島，不惜對北約盟友祭出強硬手段，甚至揚言對阻擋他的歐洲8國加徵關稅。雖然川普事後收回部分激進言論，但此舉已重創跨大西洋夥伴關係的信任基礎。

根據英國《衛報》25日分析報導，川普帶有霸凌色彩且不可預測的外交經濟政策，正將美國傳統盟友推向北京的懷抱。為尋求避險，西方國家開始重新評估對中關係，其中英國首相斯塔默（Keir Starmer）本週率團訪華最具指標性，這是繼2018年後英國首相睽違8年再度踏上中國領土。據悉，斯塔默此行意在重啟中英「黃金時代」的商業對話，認為放棄擁有14億人口的市場是失職之舉。

正當北京營造「萬國來朝」氛圍之際，習近平卻無預警整肅軍委副主席張又俠等多名高階將領。（圖／翻攝自新華社）

這波「向東看」的浪潮不僅限於英國。芬蘭總理歐爾波目前正身處北京，加拿大總理卡尼（Mark Carney）也於本月初訪華，並直言全球秩序處於破裂關鍵，加拿大將與中國建立新的戰略夥伴關係；此外，德國總理梅爾茨也預計下月到訪。美國智庫學者里安·哈斯（Ryan Hass）引用拿破崙名言形容北京當前的策略：「永遠不要在對手（美國）犯錯時打斷他。」顯示中國正試圖利用川普製造的混亂，鞏固其國際地位。

然而，就在北京表面上營造「萬國來朝」的新氣象時，一場震驚中外的政治風暴卻在同時上演。謝步智指出，習近平在毫無預警的情況下，下令逮捕權力核心的軍委副主席張又俠及聯合參謀部參謀長劉振立，傳聞更有30多名解放軍高層遭到清洗。張又俠身為「紅二代」且在軍政兩界根基深厚，這場整肅行動不僅展現了中共內部鬥爭的凶險，更讓正在訪華的西方領袖感到錯愕。

謝步智認為，儘管川普的行徑令人頭痛，但美國仍有民主制度制衡；反觀中國「定於一尊」的體制，一切由習近平說了算。這種高度集權雖然帶來了決策效率，但也伴隨著極高的不可預測性，這場在國賓面前上演的整肅大戲，無疑是狠狠打臉了所謂的「黃金機遇」。

