川普逼速回應「領土割讓」! 烏將自提「新和平計畫」 曝部署多款遠程導彈

[Newtalk新聞] 俄烏戰爭可能將迎來新轉機，據《Nexta TV》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於當地時間 10 日向美國總統川普團隊提交一份全新的「和平計畫」。與此同時，《金融時報》報導披露，川普曾僅給「幾天時間」讓烏克蘭回應上一版「領土割讓」和平計畫，川普與普丁聯合要求烏軍撤出目前尚擁有的 30% 頓巴斯土地。

據《Nexta TV》報導，烏克蘭將提的「新和平計畫」方案目前正與歐洲盟友同步磋商中，烏方希望透過美歐聯手，重新談判停火的可能。

不過，澤連斯基也強調，烏克蘭現階段並未與俄羅斯進行任何談判，主因在於俄羅斯毫無展現談判意願。同時他也表示，烏方對「能源停火」持開放態度，但前提是俄羅斯須同步配合，否則難以單方面讓步。

與此同時，烏克蘭透露，烏軍目前已實際投入使用「遊隼」飛彈系統進行打擊行動。此外，「長程海王星」、「帕良尼察」、「火烈鳥」等多款飛彈，也已進入部署階段，

然而，烏克蘭在尋求和平的過程中也面臨艱難的抉擇。據《Nexta TV》引述《金融時報》消息人士透露，報導指出，川普先前已向澤連斯基提出了自己的和平提案，內容要求烏克蘭以領土割讓作為條件，換取模糊且不具約束力的安全保障。報導稱，川普曾給予澤連斯基「僅有幾天」的時間來回應這項提案。

