川普過度高調喊買格陵蘭 外交學者分析恐為中東軍事行動「聲東擊西」

國際中心／綜合報導

政大外交系教授連弘宜分析川普慣用商場談判的「虛實交錯」手法，將全球媒體目光吸向北極圈的購地案，實際上可能是為中東可能的軍事行動爭取空間。（圖／翻攝畫面）

美國總統川普政府近期高調宣示購買格陵蘭，一邊在中東維持軍事壓力。政大外交系教授連弘宜在廣播「POP大國民」節目中接受主持人彭光偉專訪時分析，這一連串看似分散的行動，實則緊扣著川普「聲東擊西」的戰術運用；至於美國大動作對他國的干預，是否代表美國將走向「新帝國主義」，連弘宜認為目前仍需密切觀察其擴張範圍是否跨出西半球。

主持人彭光偉在節目中點出美軍異常動態，指出雖然川普表面上對伊朗「收手」，但美軍尼米茲級林肯號航空母艦卻持續向中東集結，並未撤離。連弘宜對此分析，川普團隊包括國務卿盧比歐、財長貝森特等人，選在此刻大動作前往達沃斯炒作格陵蘭議題，極可能是一種高明的戰術掩護。他認為，川普慣用商場談判的「虛實交錯」手法，將全球媒體目光吸向北極圈的購地案，實際上是為中東可能的軍事行動爭取空間。若美軍發動攻勢，目標恐非單純的設施打擊，而是針對伊朗政權的高價值目標進行「斬首」或更深層的戰略打擊。

除了戰術層面的聲東擊西，針對川普的大戰略思維，主持人彭光偉觀察，川普近期的作為似乎已超越防禦性的「門羅主義」，展現出具攻擊性的「帝國」擴張色彩，不僅將加拿大戲稱為「第51州」，更對委內瑞拉與格陵蘭展現強烈控制慾。

對此，連弘宜持較為審慎的態度，他分析目前各界都在觀察川普的路線。連弘宜指出，若川普的行動僅止於格陵蘭、委內瑞拉等美洲周邊，仍屬於強調西半球主導權的「門羅主義」範疇；但關鍵指標在於川普是否把目標進一步延伸至「舊世界」的其他區域，若連非美洲地區都意圖染指，那才確實有走向「新帝國主義」的可能。

針對格陵蘭議題，彭光偉引述外媒消息指出的「99年租借」模式，連弘宜認為這確實是最可行的操作方式。透過「以租代買」，美國既能規避侵犯丹麥主權的國際法爭議，又能實質取得北極航道、稀土資源與軍事基地。

