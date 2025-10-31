川普達成陸採購大豆協議 美農民：不能解決所有問題

據《美聯社》報導，大陸承諾未來三年每年至少購買2500萬噸美國大豆，雖然美國農民對此表示歡迎，但他們警告這並不能解決所有問題，因為他們仍需面對肥料、拖拉機、零件和種子價格飆升的挑戰。

美國農民對於大陸重新採購大豆表示歡迎，但認為不能解決所有問題。（資料照 ／美聯社 ）

根據協議，大陸將在現在到明年一月間購買1200萬噸大豆，但這僅是往年正常採購量的一半左右。愛荷華州農民、美國大豆委員會理事伊沃爾特（Robb Ewoldt）表示：「這是件好事，我很感激。我不想聽起來像個不知感恩的農民，但這並不能在短期內解決所有問題。」

廣告 廣告

密蘇里州農民卡蓋（Bryant Kagay）則認為，大家對這項協議如此興奮有些「瘋狂」，因為它只是讓農民回到貿易戰開始前的狀態。他表示，如果你不期望最終能得到更好的結果，為什麼要發動貿易戰？

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，大陸也同意取消對美國農產品的報復性關稅，這將為其他農作物和牛肉銷售打開大門。此外，大陸承諾恢復購買美國高粱，這是另一種主要用於動物飼料的作物。每年超過一半的高粱和大豆作物都會出口，其中大部分銷往大陸。

美國農民對於大陸重新採購大豆表示歡迎，但認為不能解決所有問題。（示意圖／photoAC）

來自大陸的這些承諾將使美國農民更容易獲得明年所需的貸款。但伊沃爾特希望政府不要認為這能在未來6到10個月內解決所有問題。

大陸是全球最大的大豆買家，近年來一直穩定購買約四分之一的美國大豆作物。去年，大陸購買了價值超過125億美元（約3840億元新台幣）的美國大豆，而美國大豆出口總額近245億美元（約7525億元新台幣）。

美國大豆協會主席拉格蘭德（Caleb Ragland）表示，這項協議為恢復大陸傳統購買2500萬至3000萬噸美國大豆的做法奠定了基礎。他說：「這是朝著重建穩定、長期貿易關係邁出的重要一步，將為農民家庭帶來福祉。」

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄